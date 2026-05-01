Trophées UNFP : Deux Lyonnais snobés, ça gronde à l’OL

L'OL a placé deux membres du club en lice pour les Trophées UNFP, mais ce n'est pas assez aux yeux des Lyonnais après la belle saison du club rhodanien en Ligue 1.

Comme chaque année, l’annonce des nominés pour les récompenses de fin de saison a le don de faire parler. C’est le but de ce type de récompense, et tout le monde ne peut pas avoir sa place sur le podium par définition. L’UNFP a annoncé les joueurs candidats aux récompenses pour leurs performances en Ligue 1, et l’OL place Paulo Fonseca parmi les candidats pour être le meilleur entraineur de notre championnat, et Dominik Greif parmi les gardiens les plus convaincants.

Mais les supporters lyonnais auraient aimé voir Corentin Tolisso être récompensé de sa saison pleine et prendre place avec Mason Greenwood, Florian Thauvin, Vitinha, Nuno Mendes ou Ousmane Dembélé. Ce ne sera pas le cas. Le PSG est forcément très représenté, et c’est aussi le cas pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Des joueurs pourtant confirmés au plus haut niveau et déjà internationaux, entrent dans les critères et devraient récupérer le trophée entre Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Joao Neves, accompagnés par Valentin Barco (Strasbourg) et Ayyoub Bouaddi (LOSC). Pas de place donc pour la pépite Afonso Moreira.

Afonso Moreira oublié aux Trophées UNFP ?

Sur le média local M Lyon, on trouve que la représentation de l’OL dans ces Trophées reste trop faible par rapport à la saison que fait le club rhodanien. « En revanche, plusieurs cadres lyonnais brillent par leur absence. Le capitaine Corentin Tolisso, pourtant performant cette saison, ne figure pas parmi les nommés pour le titre de meilleur joueur, une catégorie dominée par des joueurs du Paris Saint-Germain comme Ousmane Dembélé, Vitinha ou Nuno Mendes. Même constat pour Moussa Niakhaté ou encore le jeune Afonso Moreira, absents des différentes listes », a livré M Lyon, pour qui l’ailier portugais, véritable trouvaille de l’été dernier, aurait mérité d’être récompensé de sa saison épatante.