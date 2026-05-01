Mercato : Liverpool achète un joueur juste pour battre le PSG

Suite à une saison difficile, Liverpool devrait se montrer très actif lors du prochain mercato d’été. Avec notamment la venue d’un joueur similaire aux Parisiens Vitinha et João Neves ?
La saison dernière, Liverpool avait retrouvé le trône de champion d’Angleterre après quatre années de disette face à Manchester City. Mais l’exercice 2025-2026 n’est pas du tout comme le dernier, vu que le club de la Mersey regarde la course au titre entre Arsenal et City de très loin. Quatrièmes de Premier League
, à 15 points des Gunners, les Red sont bien loin de leur niveau cette saison. Afin de lancer un nouveau cycle, comme l’entraîneur Arne Slot l’a récemment réclamé, Liverpool pourrait connaître une énième reconstruction majeure de son effectif lors de l’été prochain. Il faut dire que les Reds auront cruellement besoin de renforts pour se racheter après une saison décevante. Et du côté d’Anfield, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain est particulièrement attendue.
Liverpool vise quatre milieux de Premier League
Pour trouver son bonheur à ce poste, Liverpool devrait logiquement se tourner vers la Premier League
, sachant que les pistes à l’étranger sont impossibles à concrétiser. Arne Slot vise par exemple deux joueurs de Tottenham, à savoir Lucas Bergvall et Archie Gray. Cependant, la cible prioritaire serait plutôt Adam Wharton, le milieu de Crystal Palace étant valorisé à plus de 50 millions d’euros suite à ses premières sélections avec l’équipe nationale d’Angleterre. Si ces pistes sont intéressantes, Jan Molby pense que Liverpool devrait jeter son dévolu sur Mateus Fernandes, la star de West Ham.
Mateus Fernandes, le nouveau Vitinha
« Mateus Fernandes, je le trouve exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ce garçon ne restera pas à West Ham, quoi qu'il arrive. Il a tout pour lui. Il est mobile. Il est techniquement très bon. Il me fait un peu penser aux deux milieux de terrain portugais qui courent et dominent au PSG »
, a lancé l’ancien milieu de terrain des Reds dans une interview à Anfield Index
. Comparé à Vitinha et João Neves, deux stars du PSG, le milieu de terrain de 21 ans est aussi courtisé par d’autres grands clubs européens. Mais Liverpool pourrait déjà avoir une longueur d’avance, sachant que les représentants de Mateus Fernandes ont récemment rencontré Richard Hughes, le directeur sportif des Reds. De quoi faire la différence dans ce dossier estimé à 50 millions d’euros. Et si c'est le montant nécessaire pour enfin arrêter de se faire éliminer par le PSG en Ligue des Champions, le club de la Mersey n'hésitera pas à le débourser.
M. Espanha Fernandes
Portugal • Âge 21 • Milieu
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