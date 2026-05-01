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Mercato : Liverpool achète un joueur juste pour battre le PSG

Mercato01 mai , 11:00
parAlexis Rose
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Suite à une saison difficile, Liverpool devrait se montrer très actif lors du prochain mercato d’été. Avec notamment la venue d’un joueur similaire aux Parisiens Vitinha et João Neves ?
La saison dernière, Liverpool avait retrouvé le trône de champion d’Angleterre après quatre années de disette face à Manchester City. Mais l’exercice 2025-2026 n’est pas du tout comme le dernier, vu que le club de la Mersey regarde la course au titre entre Arsenal et City de très loin. Quatrièmes de Premier League, à 15 points des Gunners, les Red sont bien loin de leur niveau cette saison. Afin de lancer un nouveau cycle, comme l’entraîneur Arne Slot l’a récemment réclamé, Liverpool pourrait connaître une énième reconstruction majeure de son effectif lors de l’été prochain. Il faut dire que les Reds auront cruellement besoin de renforts pour se racheter après une saison décevante. Et du côté d’Anfield, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain est particulièrement attendue.

Liverpool vise quatre milieux de Premier League

Pour trouver son bonheur à ce poste, Liverpool devrait logiquement se tourner vers la Premier League, sachant que les pistes à l’étranger sont impossibles à concrétiser. Arne Slot vise par exemple deux joueurs de Tottenham, à savoir Lucas Bergvall et Archie Gray. Cependant, la cible prioritaire serait plutôt Adam Wharton, le milieu de Crystal Palace étant valorisé à plus de 50 millions d’euros suite à ses premières sélections avec l’équipe nationale d’Angleterre. Si ces pistes sont intéressantes, Jan Molby pense que Liverpool devrait jeter son dévolu sur Mateus Fernandes, la star de West Ham.

Mateus Fernandes, le nouveau Vitinha

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« Mateus Fernandes, je le trouve exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ce garçon ne restera pas à West Ham, quoi qu'il arrive. Il a tout pour lui. Il est mobile. Il est techniquement très bon. Il me fait un peu penser aux deux milieux de terrain portugais qui courent et dominent au PSG », a lancé l’ancien milieu de terrain des Reds dans une interview à Anfield Index. Comparé à Vitinha et João Neves, deux stars du PSG, le milieu de terrain de 21 ans est aussi courtisé par d’autres grands clubs européens. Mais Liverpool pourrait déjà avoir une longueur d’avance, sachant que les représentants de Mateus Fernandes ont récemment rencontré Richard Hughes, le directeur sportif des Reds. De quoi faire la différence dans ce dossier estimé à 50 millions d’euros. Et si c'est le montant nécessaire pour enfin arrêter de se faire éliminer par le PSG en Ligue des Champions, le club de la Mersey n'hésitera pas à le débourser.
M. Espanha Fernandes

M. Espanha Fernandes

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs32
Buts3
Passes décisives3
Jaune7
Rouge0
Jaune Rouge0

Championship

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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