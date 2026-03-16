Groupama Stadium

OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

OL16 mars , 20:30
parHadrien Rivayrand
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Jeudi, l’OL recevra le Celta Vigo en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Le Groupama Stadium ne devrait pas afficher complet pour la réception de l’équipe galicienne.
L'OL a une très belle chance d'atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa. Les Gones devront pour cela battre le Celta Vigo jeudi soir au Groupama Stadium. Lors de la rencontre aller, les Rhodaniens étaient repartis d’Espagne avec un match nul (1-1). Rien ne sera simple, mais les hommes de Paulo Fonseca possèdent sur le papier les arguments nécessaires pour faire tomber Vigo.
L’OL compte notamment sur le soutien de ses supporters pour faire la différence. Pourtant, le Groupama Stadium ne devrait pas être plein pour cette rencontre face au Celta. Près de 40 000 fans sont attendus, soit bien loin de la capacité maximale de l’enceinte lyonnaise, qui tourne autour des 60 000 places.

Les fans de l'OL peu concernés ? 

Ces dernières heures, le média Onze Mondial déplorait notamment le fait que les supporters lyonnais ne soient pas tous au rendez-vous pour cette rencontre européenne. De quoi agacer le compte Gones Radio, qui a répondu sur X :
« Autant nous encourageons les supporters à venir au stade jeudi, car le taux de remplissage ne sera probablement pas celui des très grandes affiches… Autant dire que le Groupama Stadium va « sonner creux » montre surtout une méconnaissance totale de l’ambiance qui y règne.
Cette saison, lors des matchs de phase de ligue d’Europa League, il y avait environ 30k supporters, et l’ambiance était déjà celle d’une vraie soirée européenne. Jeudi, on devrait être au minimum autour des 36k, et probablement proche des 40k. Autrement dit : c’est l’équivalent d’un Gerland de la grande époque à guichets fermés. Donc non, le stade ne « sonnera pas creux »».

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Toujours est-il que ne pas remplir une telle enceinte reste décevant. Mais les supporters lyonnais sont réputés pour leur passion et feront le nécessaire pour donner de la voix afin de pousser leur équipe à éliminer le Celta et vivre encore de belles émotions européennes lors de cette seconde partie de saison.
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Derniers commentaires

Bordeaux-La Roche pas diffusé, Julien Courbet s'en mêle

il va jouer à guichets fermés il se plaint de quoi

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alors lui il assure! haha. personne ne bronche là. meme Tolisso n aurait pas osé aller gueuler

OL : Sidney Govou secoue Lyon

Si c est purement un manque de jus. Un effectif réduit qui surperforme, y a pas mort d hommes c est déjà une bien belle saison

OL : L’infirmerie déborde, il pose la question qui fâche

chacun sa manière de voir les choses vous dites 4 matchs sans victoire Mois je dis 4 matchs sans défaite Lens 2/2 Paris FC 1/1 Celta 1/1 Le havre 0/0

Le Brésil convoque Endrick, mais écarte Neymar

tu as raison ça peut l aider ou l inverse. bcp de joueurs en France se sont ecroulés apres leur premiere convoc. et aussi DD a selectionné bcp de joueurs à cette periode pour le "nombre", ou sous la pression populaire ( pour faire plaisir et taire tt le monde) La je ne pense pas que c est le cas, a lui d en profiter. Si il veut aller a la CDM, c est là qu il faut le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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