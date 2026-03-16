OL-Celta : Le Groupama va sonner creux, Lyon s'énerve

Jeudi, l’OL recevra le Celta Vigo en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Le Groupama Stadium ne devrait pas afficher complet pour la réception de l’équipe galicienne.

'OL a une très belle chance d'atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa. Les Gones devront pour cela battre le Celta Vigo jeudi soir au Groupama Stadium. Lors de la rencontre aller, les Rhodaniens étaient repartis d’Espagne avec un match nul (1-1). Rien ne sera simple, mais les hommes de Paulo Fonseca possèdent sur le papier les arguments nécessaires pour faire tomber Vigo.

L’OL compte notamment sur le soutien de ses supporters pour faire la différence. Pourtant, le Groupama Stadium ne devrait pas être plein pour cette rencontre face au Celta. Près de 40 000 fans sont attendus, soit bien loin de la capacité maximale de l’enceinte lyonnaise, qui tourne autour des 60 000 places.

Les fans de l'OL peu concernés ?

Ces dernières heures, le média Onze Mondial déplorait notamment le fait que les supporters lyonnais ne soient pas tous au rendez-vous pour cette rencontre européenne. De quoi agacer le compte Gones Radio, qui a répondu sur X :

« Autant nous encourageons les supporters à venir au stade jeudi, car le taux de remplissage ne sera probablement pas celui des très grandes affiches… Autant dire que le Groupama Stadium va « sonner creux » montre surtout une méconnaissance totale de l’ambiance qui y règne.

Cette saison, lors des matchs de phase de ligue d’Europa League, il y avait environ 30k supporters, et l’ambiance était déjà celle d’une vraie soirée européenne. Jeudi, on devrait être au minimum autour des 36k, et probablement proche des 40k. Autrement dit : c’est l’équivalent d’un Gerland de la grande époque à guichets fermés. Donc non, le stade ne « sonnera pas creux »».

Toujours est-il que ne pas remplir une telle enceinte reste décevant. Mais les supporters lyonnais sont réputés pour leur passion et feront le nécessaire pour donner de la voix afin de pousser leur équipe à éliminer le Celta et vivre encore de belles émotions européennes lors de cette seconde partie de saison.