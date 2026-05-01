OM : Benatia s'en va en réalisant un très joli coup

Sur le départ, Medhi Benatia a tenu à boucler un dernier dossier crucial pour la formation marseillaise. L'OM va ainsi garder son grand espoir Saïd Remadnia, malgré le forcing de Chelsea.

L’Olympique de Marseille , qui a tant de mal à conserver ses plus grands espoirs, a tout de même remporté une belle bataille juste avant la fin de la saison. Le dossier Saïd Remadnia était en effet en haut de la pile pour les dirigeants marseillais, même s’il est difficile de se projeter sur la suite avec tous les changements annoncés.

La grosse offre de Chelsea repoussée

Mais le prometteur milieu offensif de 17 ans a trouvé un accord avec l’OM pour signer son premier contrat professionnel, lui l’enfant du pays passé notamment par les clubs de la région comme Bel Air. Titulaire en Youth League ou avec les U19 nationaux, Remadnia a fait parler de lui ces dernières semaines en changeant de nationalité sportive, quittant les U17 de la France, pour rejoindre les U20 de la Tunisie.

Son talent n’avait toutefois pas échappé aux observateurs français et européens, qui suivaient ce dossier de près si jamais il ne signait pas professionnel à l’OM. Selon RMC, c’est désormais fait et le joueur de 17 ans a signé son contrat de stagiaire professionnel pour les prochaines années. Chelsea l’avait notamment approché récemment, lui proposant même un contrat de cinq ans et des facilités pour venir avec toute sa famille à Londres.

Mais annoncé sur le départ, Medhi Benatia a tout de même tenu à peser dans ce dossier qui va éviter à l’OM de laisser filer gratuitement un talent annoncé proche du groupe professionnel en cours de saison prochaine s’il continue sa progression. C’est tout le mal que doivent lui souhaiter les supporters marseillais, qui adorent voir les joueurs issus de la région et du centre de formation briller avec l’équipe première.