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Huit absents et une grosse surprise pour le PSG face à Lorient ?

PSG01 mai , 8:40
parGuillaume Conte
1
Après l'énorme match face au Bayern Munich, il y a de la casse au PSG, qui va certainement faire un énorme turn-over contre Lorient ce week-end.
Le PSG, qui est désormais tout proche d’être sacré champion de France, s’est offert une petite marge de manoeuvre supplémentaire en enchaînant deux succès pendant que Lens perdait des points contre Brest. Avec six points d’avance, les Parisiens vont surtout chercher à souffler un bon coup avant la réception de Lorient de ce samedi. Les Merlus n’ont plus rien à jouer avec leur belle 9e place, mais ils seront tout de même désireux de montrer ce qu’ils savent faire face à un PSG qui manquera forcément de fraicheur physique après le gros match disputé face au Bayern Munich ce mardi.

Les joueurs du PSG en souffrance après le Bayern

Il y a déjà cinq absents certains pour cette rencontre. Illya Zabarnyi et Gonçalo Ramos sont suspendus. Dommage pour Luis Enrique, qui aurait apprécié de pouvoir aligner ses remplaçants pour faire souffler les titulaires et leur donner du temps de jeu. Lucas Chevalier et Achraf Hakimi se sont blessés cette semaine et seront indisponibles pour plusieurs matchs. Le jeune Quentin Ndjantou n’est toujours pas remis, et ne sera pas disponible pour Luis Enrique.
L’entraineur espagnol du PSG va aussi forcément prendre des décisions de prudence. Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, qui ont tous les deux été touchés contre le Bayern, ne devraient pas prendre part à cette rencontre, ou au mieux être sur le banc de touche bien au chaud pour faire le nombre. Marquinhos, qui a souffert contre Luis Diaz, fait partie des joueurs qui devraient sortir du 11 de départ, même si les solutions manquent à ce poste désormais.
Pour se rapprocher du titre ce week-end, le PSG devra compter sur son habituel banc de touche, et des joueurs comme Lee, Mayulu, Mbaye, Beraldo et pourquoi le très jeune latéral droit David Boly courtisé par le FC Barcelone.

Ligue 1

02 mai 2026 à 17:00
Paris Saint Germain
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Lorient
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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