Huit absents et une grosse surprise pour le PSG face à Lorient ?

Non ,pure connerie le PSG a des fans dans le monde entier
Abondance de biens ne nuit pas,la saison est longue avoir un effectif plus etoffé serait bien
C'est peu fairplay
Sans warren emery on perd du physique au milieu .Soit on utilise Lee qui bosse fort,soit Ruiz qui manque de capacité à la récuperation,je ne suis pas pour soit on compte sur Mayulu qui est vif et rapide pour attaquer
Non mais ses remontées et sa vitesse est un atout majeur pour notre attaque
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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🚨🇫🇷 Le FC Barcelone s’intéresse au jeune talent du Paris Saint-Germain, David Boly. Âgé de 17 ans, il évolue au poste de latéral droit et son contrat court jusqu’en 2027. Position du PSG : le joueur fait partie de l’avenir du club. . @B_Quarez