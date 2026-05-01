ASSE : Sa bourde lui coûte une nuit blanche, il s'en veut

Non ,pure connerie le PSG a des fans dans le monde entier
Abondance de biens ne nuit pas,la saison est longue avoir un effectif plus etoffé serait bien
C'est peu fairplay
Sans warren emery on perd du physique au milieu .Soit on utilise Lee qui bosse fort,soit Ruiz qui manque de capacité à la récuperation,je ne suis pas pour soit on compte sur Mayulu qui est vif et rapide pour attaquer
Non mais ses remontées et sa vitesse est un atout majeur pour notre attaque
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗪𝗘𝗡 𝗝𝗔𝗢𝗨𝗘𝗡 ! 🧤💚🤍 Les Verts ne seraient pas satisfaits des performances récentes de Gautier Larsonneur. ❌️ Hervé Koffi et Sławomir Abramowicz sont également ciblés. 👀 (Patrick Hör via @reimsvdt)