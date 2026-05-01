ASSE : Sa bourde lui coûte une nuit blanche, il s'en veut

Sèchement battu par Troyes samedi dernier dans un choc capital en fin de saison, l’AS Saint-Etienne doit repartir de l’avant à Rodez pour les deux dernières journées de championnat. Héros malheureux le week-end dernier, Gautier Larsonneur est revenu sur son erreur de la semaine passée.

Déplacement périlleux à Rodez pour l’AS Saint-Etienne en cette 33e journée de Ligue 2 . Battus 3-0 face à Troyes, les Verts n’ont plus leur destin entre leurs pieds pour la course à la deuxième place. Avec un petit point de retard sur Le Mans, l’ ASSE doit espérer un faux pas du promu pour ravir le précieux sésame. Malgré quelques pépins physiques dans l’effectif stéphanois, Philippe Montanier pourra compter sur de nombreux cadres cette semaine. Certains devront se racheter à l’image de Gautier Larsonneur. L’ancien Brestois a été coupable d’une erreur majeure sur un tir très lointain la semaine passée face au leader aubois.

Larsonneur assume son erreur

De passage en conférence de presse cette semaine, le portier des Verts assume totalement son mauvais jugement. « Cela n’a pas été facile, c’est une erreur dont je suis conscient, ce n’est pas une erreur de travail, à part pour le placement, mais c’est plus l’attitude. J’étais offensif plutôt que défensif, à cinq minutes du terme, j’ai mal calculé le gain et la perte sur ce moment-là, j’aurais pu être plus bas pour capter ce ballon et relancer offensivement, ça aurait été la meilleure solution, » explique-t-il dans un premier temps avant de confier que la nuit suivante a été courte à force de ressasser.

« Dimanche, c'était compliqué, samedi soir, je n’ai pas beaucoup dormi, mais dimanche matin, on était là au boulot, lundi aussi, la seule chose qu’on maîtrise c‘est le travail, le reste après pas facile à savoir, la performance dépend toujours d’autre chose, » confie-t-il. Désormais troisième depuis la semaine passée, l’ASSE doit obligatoirement s’imposer à Rodez ce week-end. Les Ruthénois restent la meilleure équipe de Ligue 2 en 2026. De son côté, le club du Forez doit également se méfier du Red Star, trois points derrière.