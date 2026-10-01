OL : Blessé avec le Sénégal, Moussa Niakhaté rentre déjà à Lyon

Cadre de la défense de l’Olympique Lyonnais, Moussa Niakhaté va probablement rater les prochains matchs de son club sachant qu’il s’est blessé avec sa sélection du Sénégal…

Durant chaque trêve internationale, les clubs craignent le pire pour leurs joueurs, qui enchaînent les matchs aux quatre coins de la planète sur une période réduite, de quoi augmenter le risque de blessures. Si plusieurs clubs français, comme l’OM, sont touchés par des nouvelles blessures, c’est désormais au tour de l’ OL de recevoir une mauvaise nouvelle… en provenance du Sénégal. En effet, ce jeudi soir, la sélection du Sénégal a annoncé la blessure de Moussa Niakhaté.

Patrick Vieira renvoie Niakhaté à Lyon

« Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer. Le défenseur est donc forfait pour Sénégal–Comores, prévu le 4 octobre au Vélodrome, et rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale. La FSF lui souhaite un prompt rétablissement », explique le pays africain dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Privé du match amical de dimanche au Stade Vélodrome entre le Sénégal et les Comores, le Lion de la Teranga va donc retourner à Lyon plus tôt que prévu.

Blessure grave pour Niakhaté ?

Ce qui ne représente pas une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui pourrait perdre un cadre de son équipe pour la reprise dans une semaine. Si Niakhaté sera probablement absent pour le prochain match face à Lens le 9 octobre prochain, le défenseur central pourrait revenir au cours du mois, quand les Gones vont enchaîner des rencontres tous les trois jours entre la L1 et l’Europa League. En attendant d’en savoir plus sur la nature de la blessure de Niakhaté, Fonseca devra compter sur Ruben Kluivert ou Clinton Mata pour former la charnière centrale avec Félix Bacher.