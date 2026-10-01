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LdN : Première pour Klopp, le Portugal gagne sans Cristiano Ronaldo

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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Ce jeudi soir, le Portugal a gagné sans Cristiano Ronaldo et l’Allemagne de Jürgen Klopp a remporté sa première victoire.
Au lendemain du départ de Cristiano Ronaldo, le Portugal a parfaitement géré son match face au Danemark. Grâce notamment à des buts de Ramos et du Parisien Vitinha, le Portugal l’a emporté 4-2 pour conforter sa place de leader du Groupe 4 de la Ligue des Nations.
Tombée face à la Grèce dimanche (0-1) et tenue en échec par les Pays-Bas la semaine passée (1-1), l'Allemagne de Jürgen Klopp remporte son premier match de la saison face à la Serbie (2-0) avec des buts de Bischof et Wirtz.
Dans les autres matchs de la soirée dans la Ligue A, la Grèce continue de surprendre en faisant nul face aux Pays-Bas (2-2) alors que le Pays de Galles domine la Norvège (2-1).
Résultats de la Ligue A de la Ligue des Nations :
Allemagne - Serbie : 2-0 / Bischof (39e), Wirtz (61e) pour l’Allemagne.
Danemark - Portugal : 2-4 / Damsgaard (23e), Hojlund (53e) pour le Danemark ; Cancelo (13e), Ramos (25e), Vitinha (67e), Joao Felix (87e) pour le Portugal.
Grèce - Pays-Bas : 2-2 / Ioannidis (23e), Masouras (45e+2) pour la Grèce ; Van Dijk (59e), Reijnders (89e) pour les Pays-Bas.
Pays de Galles - Norvège : 2-1 / James (38e), Williams (48e) pour le Pays de Galles ; Bobb (11e) pour la Norvège.

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