Infantino, le PSG et City, le nouveau scandale

Ancien secrétaire général de l’UEFA avant de devenir président de la FIFA, Gianni Infantino aurait permis au Paris Saint-Germain et à Manchester City d’éviter une exclusion de la Ligue des Champions dans les années 2010.

« facilité les négociations avec Manchester City et le Paris Saint-Germain lorsque les deux clubs étaient dans le viseur de l’instance européenne ». C’est une nouvelle révélation choc qui va faire scandale autour de Gianni Infantino, de Manchester City mais aussi du Paris Saint-Germain… En effet, ce jeudi soir, le média belge HLN annonce que l’actuel président de la FIFA aurait

Secrétaire général de l’UEFA entre 2009 et 2016, le Suisse aurait effectivement aidé les deux clubs étatiques à contourner les règles du fair-play financier. Durant le printemps 2014, Infantino aurait transmis des documents confidentiels de l’UEFA afin de proposer des compromis au PSG et à City, qui risquaient alors une exclusion de la Ligue des Champions pour des infractions aux règles financières.

Infantino a aidé en secret le PSG et Manchester City

Lors d’un échange avec le président de Manchester City Khaldoon Al Mubarak, Infantino aurait même déclaré : « Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Restons positifs ! ». Grâce à toutes ces tractations tenues secrètes jusqu'à maintenant, Paris et Man City avaient finalement réussi à trouver des accords avec l’instance européenne. Les deux clubs avaient évité le pire en restant en Ligue des Champions, mais avaient quand même écopé de grosses sanctions financières...