OM : La raison qui va pousser Genesio à la démission

Très déçu par son premier été à Marseille, Bruno Genesio ne craint pas la pression à l'OM. En revanche, si les défaites venaient à s'enchainer, il pourrait perdre la foi.

En pleine trêve internationale, Bruno Genesio peut enfin souffler après un début de saison très compliqué. Entre sa nomination très tardive alors qu’un accord était trouvé de longue date, l’absence totale de recrues, et les défaites qui s’empilent dangereusement, un entraineur normal dans une période normale aurait déjà pris la porte. Mais Frank McCourt a pris des décisions radicales cet été, et sans la moindre recrue, les ambitions marseillaises ont été revues à la baisse. Mais jusqu’à quel point ?

Pour Fabrice Lamperti, interrogé par Goal, il y a de grandes chances que la lassitude finisse par l’emporter dans cette saison en enfer qui se dessine. Si la pression n’est pas insupportable pour l’ancien entraineur de l’OL, de Rennes et de Lille, c’est le découragement qui guette un Bruno Genesio habitué à jouer le haut du tableau quand il prend une équipe à sa charge.

« L’OM sait qu’il a un grand entraîneur, et dans la situation actuelle, c’est peut-être presque inattendu d’avoir un tel entraîneur, à cause de toutes les restrictions. Donc je ne pense pas qu’il soit sous une pression excessive. Au contraire, on lui fait confiance, parce que l’équipe joue plutôt bien, malgré les cinq défaites consécutives. Il manque de profondeur d’effectif, il n’y a pas assez de remplaçants. La question que nous nous posons est de savoir si Bruno Genesio finira ou non par être découragé par tout cela, et par partir de son propre chef », a livré le rédacteur en chef chargé de l’OM pour La Provence.