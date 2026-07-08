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Le Portugal officialise le départ de Roberto Martinez

Mondial 202608 juil. , 11:05
parClaude Dautel
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Un peu moins de 48 heures après l'élimination du Portugal par l'Espagne, la fédération portugaise a confirmé avoir mis fin au contrat de Roberto Martinez comme sélectionneur national.
« La Fédération Portugaise de Football informe que le lien contractuel avec le sélectionneur national, Roberto Martinez, et son équipe technique s'est officiellement terminé ce mercredi. La Fédération Portugaise de Football remercie Roberto Martinez et son équipe technique respective pour tout le professionnalisme et l'engagement dont ils ont fait preuve au cours des trois dernières années et demie, période marquée par la conquête de la Ligue des Nations, en 2025, mais aussi par le professionnalisme et l'engagement avec lesquels ils ont embrassé le projet et par la manière dont ils ont toujours respecté le Pays et le Football Portugais. Le président de la Fédération Portugaise de Football est déjà à pied d'œuvre pour recruter le futur sélectionneur national, dans l'objectif de continuer à promouvoir l'ambition et la culture de la victoire qui doivent toujours guider l’équipe nationale dans toutes les compétitions qu'elle dispute », indique la FPF dans un communiqué. Selon les médias portugais, Jorge Jesus est le grand favori pour remplacer Roberto Martinez.
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