Accord OM-Fenerbahçe pour Greenwood, Marseille tient ses 50ME !

Accord OM-Fenerbahçe pour Greenwood, Marseille tient ses 50ME !

OM08 juil. , 11:00
parClaude Dautel
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La presse sportive stambouliote l'annonce, un accord a été trouvé entre l'Olympique de Marseille et Fenerbahçe et Mason Greenwood va rejoindre les joueurs du club turc en Autriche, où ils sont actuellement en stage.
Pour l'instant, c'est le silence radio absolu du côté de l'OM, mais depuis quelques jours les événements semblent se succéder dans le dossier de l'attaquant anglais. Alors qu'en Italie, on commence à avouer que la situation s'est tendue entre le clan Greenwood et l'AS Rome, le quotidien turc Fanatik n'a plus aucun doute concernant la signature du joueur formé du côté de Manchester United à Fenerbahçe. Pour aboutir à un accord avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, les dirigeants de la formation stambouliote auraient fini par répondre totalement aux exigences marseillaises, à savoir un transfert à hauteur de 50 millions d'euros. Plus précisément, les Kanaryalar ont prévu de payer 45 millions d'euros en plusieurs séquences, et il y aura un bonus de 5 millions d'euros. Du côté de l'OM, il faudra reverser une partie de ce transfert aux Red Devils, comme cela avait été prévu lorsque Pablo Longoria avait obtenu le transfert de Mason Greenwood.
Concernant l'attaquant anglais aux 48 buts marqués avec l'Olympique de Marseille, en signant avec le Fenerbahçe, il s'assure un salaire colossal de 11 millions d'euros par an, soit presque le double de ce qu'il gagne actuellement avec l'OM. On comprend mieux que le père du joueur anglais ait tourné subitement le dos à la Roma, où le salaire proposé était nettement plus faible. Le média sportif turc précise que toute cette opération devrait se boucler avant la fin de la semaine et que le joueur anglais de 24 ans rejoindra ses nouveaux coéquipiers en Autriche, là où le club stambouliote a décidé de faire son stage d'avant-saison.
Financièrement, l'Olympique de Marseille fait une opération raisonnable, sachant que le club phocéen avait payé 26 millions d'euros à Manchester United, et que sur les 50 millions d'euros perçus pour ce transfert, Man Utd a encore 40% des droits à empocher. Mais au moins, l'OM fait entrer beaucoup de cash dans ses caisses, même si sportivement la perte provoquée par le départ de Greenwood est forcément énorme pour Bruno Genesio.
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S'ils changent d'avis sur un match ça demontre qu'il n'y a aucun interet à signer chez eux

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Il n'a pas vidé les balloches donc il se traine un peu ^^

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Hamdani,Ouédraogo,Bidstrup, Rodriguez Coco bien Tessmann ou es tu ????

OM : Le père de Greenwood déchire un accord déjà trouvé

Depuis quand les turcs paient cash ?

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