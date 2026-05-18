Endrick de retour ? L'OL fait une réponse très troublante

C'est par une très triste performance qu'Endrick a terminé son prêt de cinq mois à l'OL. Mais, au moment d'évoquer le possible retour de l'attaquant brésilien la saison prochaine, Matthieu Louis-Jean a semé le trouble.

L'Olympique Lyonnais rêvait d'autre chose que ce terrible 0-4 pris contre le RC Lens au Groupama Stadium pour conclure sa saison, d'autant plus que Lille a également perdu à domicile. Et c'est donc par la petite porte qu'Endrick a quitté l'OL, même si l'avant-centre brésilien a été chaleureusement salué par les supporters après la rencontre. Attendu ce lundi à Madrid, où il prendra connaissance de la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour disputer le prochain Mondial, Endrick retrouve donc un club qui devrait rapidement installer José Mourinho sur son banc. De quoi laisser planer le mystère sur son avenir, d'autant que Matthieu Louis-Jean n'a pas totalement fermé la porte à un retour du joueur brésilien la saison prochaine. Dans la foulée de la défaite face aux Sang et Or, le directeur technique a vu flou au moment de parler d'Endrick.

« Est-ce que ça va continuer avec Endrick ? Ça ne je ne.. aujourd'hui c'est terminé » - Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL

Interrogé par les médias, Matthieu Louis-Jean a reconnu que le prêt d'Endrick avait été une réussite, avant de reconnaître que tout n'était peut-être pas fini. « Ça donne envie de le garder, oui. Maintenant, est-ce que c’est possible ? C’est autre chose. C'était un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant, comment il s’est adapté. Il parle déjà français, c’est incroyable. C’est un bon garçon, et il nous a apporté beaucoup, ce qu’on attendait de lui.. C’est encore un très jeune joueur qui va progresser, j’espère qu’il va partir à la Coupe du monde et qu’il va faire une grande Coupe du Monde. C’était un bon moment ensemble. Maintenant est-ce que ça va continuer ? Ça ne je ne...pour le moment, je...mais aujourd’hui c’est terminé », a confié le dirigeant de l'Olympique Lyonnais, qui a tout de même hésité au moment de confirmer que tout était totalement terminé entre Endrick et l'OL. José Mourinho a peut-être la réponse.