Endrick une saison de plus à l'OL
Endrick et Lyon, ça peut durer

Endrick de retour ? L'OL fait une réponse très troublante

OL18 mai , 8:40
parClaude Dautel
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C'est par une très triste performance qu'Endrick a terminé son prêt de cinq mois à l'OL. Mais, au moment d'évoquer le possible retour de l'attaquant brésilien la saison prochaine, Matthieu Louis-Jean a semé le trouble.
L'Olympique Lyonnais rêvait d'autre chose que ce terrible 0-4 pris contre le RC Lens au Groupama Stadium pour conclure sa saison, d'autant plus que Lille a également perdu à domicile. Et c'est donc par la petite porte qu'Endrick a quitté l'OL, même si l'avant-centre brésilien a été chaleureusement salué par les supporters après la rencontre. Attendu ce lundi à Madrid, où il prendra connaissance de la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour disputer le prochain Mondial, Endrick retrouve donc un club qui devrait rapidement installer José Mourinho sur son banc. De quoi laisser planer le mystère sur son avenir, d'autant que Matthieu Louis-Jean n'a pas totalement fermé la porte à un retour du joueur brésilien la saison prochaine. Dans la foulée de la défaite face aux Sang et Or, le directeur technique a vu flou au moment de parler d'Endrick.
« Est-ce que ça va continuer avec Endrick ? Ça ne je ne.. aujourd'hui c'est terminé »
- Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
Interrogé par les médias, Matthieu Louis-Jean a reconnu que le prêt d'Endrick avait été une réussite, avant de reconnaître que tout n'était peut-être pas fini. « Ça donne envie de le garder, oui. Maintenant, est-ce que c’est possible ? C’est autre chose. C'était un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant, comment il s’est adapté. Il parle déjà français, c’est incroyable. C’est un bon garçon, et il nous a apporté beaucoup, ce qu’on attendait de lui.. C’est encore un très jeune joueur qui va progresser, j’espère qu’il va partir à la Coupe du monde et qu’il va faire une grande Coupe du Monde. C’était un bon moment ensemble. Maintenant est-ce que ça va continuer ? Ça ne je ne...pour le moment, je...mais aujourd’hui c’est terminé », a confié le dirigeant de l'Olympique Lyonnais, qui a tout de même hésité au moment de confirmer que tout était totalement terminé entre Endrick et l'OL. José Mourinho a peut-être la réponse.
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Trop tard. L'effort il fallait le faire hier soir et assurer la qualif directe.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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