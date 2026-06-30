L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux

L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux

OL30 juin , 18:00
parGuillaume Conte
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Revigoré par son prêt à l'OL en début d'année, Endrick est désormais un joueur qui peut compter pour le Brésil au Mondial.
Il a fallu attendre que le Brésil soit mené, que Neymar soit trop juste et que Raphinha et Lucas Paqueta soient blessés, pour voir Endrick avoir enfin un temps de jeu conséquent avec la Seleçao. Ce fut le cas ce lundi face au Japon, avec 45 minutes de temps de jeu pour le joueur du Real Madrid. L’attaquant a pris part à la remontée de la Seleçao, même s’il ne s’est pas vraiment montré à son avantage. Très nerveux, il a manqué beaucoup de passes, mais a essayé de peser et de remuer la défense japonaise.

Endrick profite des absents au Brésil

Après la rencontre, Endrick savourait en tout cas la qualification, et n’oubliait pas d’avoir une pensée très appuyée sur l’OL. Très croyant, l’attaquant brésilien a remis son avenir entre les mains de Dieu, mais il a aussi souligné que ce prêt à Lyon avait été une excellente idée, car elle lui avait donné du rythme et de la confiance.
« Je ne jouais pas au Real Madrid et grâce à Dieu j’ai pu partir. Je remercie beaucoup Lyon de m’avoir aidé, de m’avoir ouvert ses portes. De pouvoir montrer mon football et pouvoir arriver à la Coupe du monde. Très reconnaissant envers Dieu car ça a été six mois incroyables dans ma vie. Six mois où mon histoire a changé un peu », a livré celui qui va revenir au Real Madrid cet été après la Coupe du monde.
Néanmoins, ses bons mots pour l’OL vont ravir les supporters lyonnais, qui savent que l’expérience réussie d’Endrick peut être un très bon point pour le futur. Nul doute que si un joueur du Real ou du Brésil envisage de signer un jour à Lyon, l’avis de l’ancien joueur de Palmeiras à ce sujet sera très positif, ce qui peut compter dans les négociations.
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Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Il est fou de refusé Lyon, Lyon c'est un bon club pour faire évolué les jeunes en difficulté

Matheus Fernandes à Tottenham pour 99 ME

Et encore je suis partagé sur Vitinha car il avait floppé chez les Wolves... Donc pour moi des l'instant que le gars est en PL c'est trop tard. En revanche pour Nuno et Joao la oui ce sont des vrais trouvailles mêmes si ils étaient déjà cotés. Mais oui faisons confiance à Santos et son réseau pour nous dénicher des jeunes talents qui feront x2 ou x3 en terme de valeur sous lucho ^^

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Très étonnant comme information, car on a déjà deux attaquants côté droit avec le jeune Niçois et le retour de Nuhama, on aurait donc aimé empiler les attaquants droits ?

Mastantuono Nest Pas Endrick Il Refuse Lol

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