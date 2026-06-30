L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux

Revigoré par son prêt à l'OL en début d'année, Endrick est désormais un joueur qui peut compter pour le Brésil au Mondial.

Il a fallu attendre que le Brésil soit mené, que Neymar soit trop juste et que Raphinha et Lucas Paqueta soient blessés, pour voir Endrick avoir enfin un temps de jeu conséquent avec la Seleçao. Ce fut le cas ce lundi face au Japon, avec 45 minutes de temps de jeu pour le joueur du Real Madrid. L’attaquant a pris part à la remontée de la Seleçao, même s’il ne s’est pas vraiment montré à son avantage. Très nerveux, il a manqué beaucoup de passes, mais a essayé de peser et de remuer la défense japonaise.

Endrick profite des absents au Brésil

Après la rencontre, Endrick savourait en tout cas la qualification, et n’oubliait pas d’avoir une pensée très appuyée sur l’OL . Très croyant, l’attaquant brésilien a remis son avenir entre les mains de Dieu, mais il a aussi souligné que ce prêt à Lyon avait été une excellente idée, car elle lui avait donné du rythme et de la confiance.

« Je ne jouais pas au Real Madrid et grâce à Dieu j’ai pu partir. Je remercie beaucoup Lyon de m’avoir aidé, de m’avoir ouvert ses portes. De pouvoir montrer mon football et pouvoir arriver à la Coupe du monde. Très reconnaissant envers Dieu car ça a été six mois incroyables dans ma vie. Six mois où mon histoire a changé un peu », a livré celui qui va revenir au Real Madrid cet été après la Coupe du monde.

Néanmoins, ses bons mots pour l’OL vont ravir les supporters lyonnais, qui savent que l’expérience réussie d’Endrick peut être un très bon point pour le futur. Nul doute que si un joueur du Real ou du Brésil envisage de signer un jour à Lyon, l’avis de l’ancien joueur de Palmeiras à ce sujet sera très positif, ce qui peut compter dans les négociations.