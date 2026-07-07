La LFP dit non à l'OL, la Ligue 1 a gagné

La Ligue de Football Professionnel a refusé la demande de l’OL de reporter son match de la 1ère journée de Ligue 1 prévu le 22 août prochain. L’inverse aurait pu avoir de regrettables conséquences selon un consultant.

La saison dernière, la Ligue de Football Professionnel n’a pas hésité à aménager les calendriers du Paris Saint-Germain ou encore du RC Strasbourg en avril et en mai pour permettre aux clubs français engagés en coupe d’Europe de préparer leurs échéances dans les meilleures conditions. Des matchs de Ligue 1 ont ainsi été reportés à la demande des clubs. L’Olympique Lyonnais y a par conséquent vu une brèche pour tenter de décaler sa 1ère journée de Ligue 1 prévu le 22 août afin de préparer au mieux et avec davantage de repos un éventuel barrage de Ligue des Champions en cas de qualification lors du troisième tour préliminaire.

La LFP a néanmoins refusé cette requête lyonnaise, estimant qu’il était trop tôt dans la saison pour effectuer ce genre de demande. L’instance ne voulait surtout pas chambouler la programmation de Ligue1+ dès la 1ère journée en créant de la confusion chez les téléspectateurs alors que la chaîne de la LFP a récupéré 100% des matchs. La décision de la Ligue peut faire débat, mais l’instance a fait le bon choix selon David Gluzman. Pour le chroniqueur de RMC, les reports de match dévaluent la Ligue 1 qui n’a pas à se soumettre aux demandes des clubs qui privilégient les échéances en coupe d’Europe.

« La LFP a créé un précédent regrettable, je suis contre tout report à l’initiative des clubs : les clubs européens ont la dotation pour s’armer, la L1 n’a pas à dévaluer son produit au profit de la LDC » a publié sur X le chroniqueur. Un avis qui fera logiquement débat chez les supporters de l’Olympique Lyonnais après les reports des matchs du PSG en Ligue 1 la saison dernière au profit de la préparation des huitièmes puis des quarts de Ligue des Champions.