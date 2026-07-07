La LFP dit non à l'OL, la Ligue 1 a gagné

La LFP dit non à l'OL, la Ligue 1 a gagné

OL07 juil. , 19:00
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
La Ligue de Football Professionnel a refusé la demande de l’OL de reporter son match de la 1ère journée de Ligue 1 prévu le 22 août prochain. L’inverse aurait pu avoir de regrettables conséquences selon un consultant.
La saison dernière, la Ligue de Football Professionnel n’a pas hésité à aménager les calendriers du Paris Saint-Germain ou encore du RC Strasbourg en avril et en mai pour permettre aux clubs français engagés en coupe d’Europe de préparer leurs échéances dans les meilleures conditions. Des matchs de Ligue 1 ont ainsi été reportés à la demande des clubs. L’Olympique Lyonnais y a par conséquent vu une brèche pour tenter de décaler sa 1ère journée de Ligue 1 prévu le 22 août afin de préparer au mieux et avec davantage de repos un éventuel barrage de Ligue des Champions en cas de qualification lors du troisième tour préliminaire.
La LFP a néanmoins refusé cette requête lyonnaise, estimant qu’il était trop tôt dans la saison pour effectuer ce genre de demande. L’instance ne voulait surtout pas chambouler la programmation de Ligue1+ dès la 1ère journée en créant de la confusion chez les téléspectateurs alors que la chaîne de la LFP a récupéré 100% des matchs. La décision de la Ligue peut faire débat, mais l’instance a fait le bon choix selon David Gluzman. Pour le chroniqueur de RMC, les reports de match dévaluent la Ligue 1 qui n’a pas à se soumettre aux demandes des clubs qui privilégient les échéances en coupe d’Europe.

Lire aussi

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le reportL'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report
« La LFP a créé un précédent regrettable, je suis contre tout report à l’initiative des clubs : les clubs européens ont la dotation pour s’armer, la L1 n’a pas à dévaluer son produit au profit de la LDC » a publié sur X le chroniqueur. Un avis qui fera logiquement débat chez les supporters de l’Olympique Lyonnais après les reports des matchs du PSG en Ligue 1 la saison dernière au profit de la préparation des huitièmes puis des quarts de Ligue des Champions.
Articles Recommandés
Suisse Colombie Les Compos 22h Sur Bein 1 Et M6
Mondial 2026

Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)

Infantino Degoute Sur Le But De Legypte La Video Qui Fait Scandale
Mondial 2026

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Cdm 2026 Le Programme Des 18e De Finale
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale

Le Miracle Argentin Merci Messi
Mondial 2026

Le miracle argentin, merci Messi

Fil Info

07 juil. , 20:40
Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)
07 juil. , 20:30
Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale
07 juil. , 20:07
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale
07 juil. , 20:05
Le miracle argentin, merci Messi
07 juil. , 20:05
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
07 juil. , 19:30
La FIFA désigne cinq arbitres argentins, la France tremble
07 juil. , 18:57
Mondial 2026 : L'Argentine au bord du précipice
07 juil. , 18:30
OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé
07 juil. , 18:00
PSG : Mbaye à Man United, ça chauffe pour 25 millions d'euros

Derniers commentaires

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

Le rat c 3 ainsi ke tte ta mifa imbécile rageux

Le miracle argentin, merci Messi

Tu sais ce que c'est un fractionné ? ^^ Bref... demande donc à un préparateur physique... ce qu'il en pense. Mdr

Le miracle argentin, merci Messi

Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

Entièrement d'accord avec la Juve vous surpayer des tocards et vous croyez les refourguer aux autres à 1 prix vraiment débile

Le miracle argentin, merci Messi

mais c'est à toi d'aller te renseigner rémi l'inculte... Un préparateur sportif pourra t'expliquer qu'un sportif après 40ans peut bien répéter les efforts, notamment d'endurance tant que ca demande pas trop d'explosivité ! Tu fais expres d'etre con à ce point? Y'a eu plein de sportifs de haut niveau qui ont continué leur carrière a plus de 40ans et tu viens nous expliquer que c'est impossible mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading