La LFP dit non à l'OL, la Ligue 1 a gagné

Le rat c 3 ainsi ke tte ta mifa imbécile rageux
Tu sais ce que c'est un fractionné ? ^^ Bref... demande donc à un préparateur physique... ce qu'il en pense. Mdr
Hilton 43ans abruti fini !! Et tu viens nous expliquer que c'est impossible alors que plein de joueurs l'ont fait !! T'es vraiment trop con ! l'organisme en charge des stats du foot explique que messi passe son temps à marcher... et toi tu comprends tjr pas ! qu'est ce que tu peux etre con
Entièrement d'accord avec la Juve vous surpayer des tocards et vous croyez les refourguer aux autres à 1 prix vraiment débile
mais c'est à toi d'aller te renseigner rémi l'inculte... Un préparateur sportif pourra t'expliquer qu'un sportif après 40ans peut bien répéter les efforts, notamment d'endurance tant que ca demande pas trop d'explosivité ! Tu fais expres d'etre con à ce point? Y'a eu plein de sportifs de haut niveau qui ont continué leur carrière a plus de 40ans et tu viens nous expliquer que c'est impossible mdr
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