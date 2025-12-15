endrick vire du real le responsable est connu iconsport 237014 0278 387541
Endrick arrive à Lyon, son vol est programmé

15 déc. , 8:00
par Claude Dautel
Endrick se prépare à débarquer à Lyon et cette fois le calendrier de l'opération se dévoile. Marcos Benito, journaliste d'El Chiringuito a même révélé que la star brésilienne du Real Madrid sera à l'entraînement au lendemain de Noël.
Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais vont offrir un énorme cadeau à leurs supporters. Puisqu'après des semaines de rumeurs sur la possible signature d'Endrick, les choses sérieuses se profilent. Journaliste de l'émission de football la plus populaire d'Espagne, Marcos Benito a évidemment confirmé que l'avant-centre brésilien sera bien prêté pour la deuxième partie de la saison à Lyon. Mais, le journaliste d'El Chiringuito a précisé que le joueur du Real Madrid participera à un premier entraînement le 26 décembre dans la capitale des Gaules. Puis, Endrick sera présenté officiellement le 1ᵉʳ janvier, au moment de l'ouverture du mercato d'hiver. Le but étant que l'attaquant de 19 ans soit à la disposition de Paulo Fonseca le 3 janvier pour le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Monaco.

Endrick arrive à Lyon dans 11 jours

Visiblement les choses se sont accélérées ce week-end, car Fabrizio Romano avait confirmé samedi un accord total entre l'Olympique Lyonnais, le Real Madrid et Endrick. La semaine passée, l'inquiétude avait grandi du côté du Groupama Stadium, car le possible départ de Xabi Alonso pouvait redistribuer les cartes. L'actuel entraîneur madrilène ne compte absolument pas sur Endrick, à qui il n'a laissé que quelques minutes de jeu depuis le début de la saison. Mais, Florentino Perez ayant décidé de conserver Xabi Alonso sur le banc, il n'y avait plus aucune raison de dire non à la demande d'Endrick, lequel avait déjà négocié avec les dirigeants de l'OL. L'avant-centre s'est même déjà entretenu avec Paulo Fonseca afin de s'assurer de son temps de jeu à Lyon. 
On l'a encore vu dimanche contre Le Havre, et sans dénigrer Martin Satriano, l'Olympique Lyonnais a réellement besoin d'un renard des surfaces. Et même s'il a très peu joué depuis le début de saison, on a vu mercredi lors de Real Madrid-Manchester City qu'Endrick était capable de se créer des occasions alors qu'il n'a passé que quelques minutes sur la pelouse. En tout cas, pour un club dont on connaît les soucis financiers, l'OL va frapper un énorme coup au mercato d'hiver, et la Ligue 1 va se régaler.
