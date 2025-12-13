Accord total, Endrick arrive à l’OL !

L'OL a mis un coup de pression au Real Madrid, et a bouclé dans la foulée la venue d'Endrick. Un gros coup confirmé pour le club français et le joueur brésilien.

Fin du suspense pour l’avenir d’Endrick. Ces derniers jours, entre le possible changement d’entraineur, et son temps de jeu retrouvé contre Manchester City avec 10 minutes sur la pelouse, l’avenir du Brésilien au Real Madrid a été remis en question. Promis à un prêt à l’OL , l’ancien de Palmeiras avait de quoi douter, surtout si les Merengue venaient à changer d’entraineur.

L'OL en avait assez d'attendre

Mais l’Olympique Lyonnais n’a aucune inquiétude à avoir. AS affirme ainsi que l’accord trouvé entre le Real Madrid et le club rhodanien est scellé dans le béton, et que l’avant-centre va signer pour six mois dans la cité des Gones au début du mois de janvier 2026. Rien ne peut remettre en cause cet accord déjà trouvé, et qui n’est donc pas en danger.

Florentino Pérez a toujours la possibilité de casser ce deal tant que le mercato n’est pas ouvert, surtout en cas de grave blessure au sein de son attaque, mais Lyon reste totalement confiant et attend donc le joueur dès la reprise. Ce sont d’ailleurs les dirigeants lyonnais qui ont mis la pression sur leurs homologues du Real pour que l’accord soit signé, craignant des rebondissements dans les derniers jours du mois de décembre. La Maison Blanche s’est exécutée sans broncher affirme le journal espagnol.

Il faut dire que ce prêt est jugé comme une bonne idée pour tout le monde. Le joueur veut du temps de jeu et sait que l’OL va lui dérouler le tapis rouge à ce niveau. Le Real Madrid a besoin de relancer un joueur en qui il croit de moins en moins, et qui voit sa valeur marchande baisser. Enfin, le Brésil rêve de le convoquer pour la Coupe du monde, à condition qu’il reprenne confiance et le chemin des buts.

Pour le faire venir de Palmeiras, le Real Madrid a tout de même dépensé 60 millions d’euros. Et si le club madrilène veut le revendre prochainement, en Premier League notamment, il faut qu’Endrick se montre. Ce sera le cas à Lyon, avec la Ligue 1 et la Ligue Europa. Et une énorme attente de ses supporters.