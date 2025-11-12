Endrick à Lyon, l'OL lui cherche déjà un logement

Le dossier Endrick s'accélère du côté de Lyon au lendemain des nouvelles révélations de Fabrizio Romano. La signature de l'avant-centre brésilien du Real Madrid est bien engagée.
Sauf énorme retournement de situation, l'Olympique Lyonnais
va réussir l'un des plus gros coups, si ce n'est le plus gros, du prochain mercato
d'hiver. Car plusieurs sources confirment que les dirigeants lyonnais et ceux du Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt de six mois d'Endrick. Du côté de l'attaquant de 19 ans, cela fait déjà plusieurs jours que l'on est convaincu que venir à l'OL est une bonne solution afin d'avoir du temps de jeu et peut-être se faire une place dans le groupe de Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial 2026. Toutes les pièces du puzzle se mettent donc en place. Et ce mercredi, le quotidien sportif espagnol Estadio Deportivo
affirme que du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'est activement mis en quête d'un logement qui convienne au goût d'Endrick. L'OL a toujours mis un point d'honneur à soigner la vie de ses joueurs au quotidien, et c'est dans ce sens que Lyon travaille déjà sur le dossier Endrick.
L'OL veut qu'Endrick soit à 100% dès sa signature
Journaliste pour le média sportif espagnol, Fernando Ruiz
précise que du côté du Real Madrid, Florentino Perez n'a plus aucun doute concernant le départ jusqu'à la fin de saison d'Endrick à l'Olympique Lyonnais. Mais le président des Merengue, à la demande de Xabi Alonso, a exigé qu'une clause très spéciale figure dans le contrat de prêt de l'avant-centre brésilien. Cette clause prévoit en effet qu'en cas de blessure sérieuse d'un attaquant du Real Madrid, alors le prêt sera aussitôt stoppé et Endrick rentrera immédiatement à Madrid. L'Olympique Lyonnais a évidemment donné son feu vert, Michel Kang et Michael Gerlinger étant déterminés à apporter à Paulo Fonseca le joueur qui peut faire basculer la saison de l'OL dans une autre dimension.
Car l'Olympique Lyonnais aura un tout autre visage avec à la pointe de son attaque un Endrick ultra-motivé, même si Martin Satriano, recruté à la dernière heure du mercato d'été, fait ce qu'il peut
. L'OL doit donc croiser les doigts pour que rapidement la bonne nouvelle soit officialisée, et que le jeune prodige brésilien vienne enflammer le Groupama Stadium.