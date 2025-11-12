ICONSPORT_235234_0027
Endrick - Florentino Perez (Real Madrid)

Endrick à Lyon, l'OL lui cherche déjà un logement

OL12 nov. , 9:00
parClaude Dautel
4
Le dossier Endrick s'accélère du côté de Lyon au lendemain des nouvelles révélations de Fabrizio Romano. La signature de l'avant-centre brésilien du Real Madrid est bien engagée.
Sauf énorme retournement de situation, l'Olympique Lyonnais va réussir l'un des plus gros coups, si ce n'est le plus gros, du prochain mercato d'hiver. Car plusieurs sources confirment que les dirigeants lyonnais et ceux du Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt de six mois d'Endrick. Du côté de l'attaquant de 19 ans, cela fait déjà plusieurs jours que l'on est convaincu que venir à l'OL est une bonne solution afin d'avoir du temps de jeu et peut-être se faire une place dans le groupe de Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial 2026. Toutes les pièces du puzzle se mettent donc en place. Et ce mercredi, le quotidien sportif espagnol Estadio Deportivo affirme que du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'est activement mis en quête d'un logement qui convienne au goût d'Endrick. L'OL a toujours mis un point d'honneur à soigner la vie de ses joueurs au quotidien, et c'est dans ce sens que Lyon travaille déjà sur le dossier Endrick.

L'OL veut qu'Endrick soit à 100% dès sa signature

Journaliste pour le média sportif espagnol, Fernando Ruiz précise que du côté du Real Madrid, Florentino Perez n'a plus aucun doute concernant le départ jusqu'à la fin de saison d'Endrick à l'Olympique Lyonnais. Mais le président des Merengue, à la demande de Xabi Alonso, a exigé qu'une clause très spéciale figure dans le contrat de prêt de l'avant-centre brésilien. Cette clause prévoit en effet qu'en cas de blessure sérieuse d'un attaquant du Real Madrid, alors le prêt sera aussitôt stoppé et Endrick rentrera immédiatement à Madrid. L'Olympique Lyonnais a évidemment donné son feu vert, Michel Kang et Michael Gerlinger étant déterminés à apporter à Paulo Fonseca le joueur qui peut faire basculer la saison de l'OL dans une autre dimension.
Car l'Olympique Lyonnais aura un tout autre visage avec à la pointe de son attaque un Endrick ultra-motivé, même si Martin Satriano, recruté à la dernière heure du mercato d'été, fait ce qu'il peut. L'OL doit donc croiser les doigts pour que rapidement la bonne nouvelle soit officialisée, et que le jeune prodige brésilien vienne enflammer le Groupama Stadium.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_276316_0011
Equipe de France

EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue

ICONSPORT_275433_0170
OM

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

ICONSPORT_253092_0057 (1)
OL

Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG

Fil Info

11:30
EdF : Deschamps est un génie, il exige une statue
11:00
L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME
10:30
Textor en Angleterre, les Lyonnais les terrorisent
10:00
« Barcola est à 50% » : Un proche alerte le PSG
9:30
L'ASSE c'est mythique, un joueur en rêve déjà
8:40
PSG : Nasser Al-Khelaïfi prépare un coup génial
8:20
OM : Guardiola veut De Zerbi à Manchester City
8:00
L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

le rapport avec la possession ? aucun comment se cacher derriere une chose qui n'a rien a voir

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

Mais même ca ca suffit pas. Qu'on arrête de sortir des noms c'est tout.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

Le ballon est même légèrement dévié !

La Juve propose un échange insolite à l'OM

Ca serait une énorme connerie.

L1 : L'OL volé de 3 points, un secret révélé

sur mayulu ? mdr il n'y a jamais faute et si faute il y a elle est pour lyon arreter d'inventer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading