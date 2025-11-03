ICONSPORT_275962_0046

OL : Satriano est nul, L'Equipe se déchaîne

OL03 nov. , 11:00
parClaude Dautel
L'Olympique Lyonnais attend désormais avec impatience la signature d'Endrick au prochain mercato. Car Martin Satriano n'est pas à la hauteur des attentes et Hugo Guillemet l'a habillé pour l'hiver dans les colonnes de L'Equipe.
Arrivé à l’Olympique Lyonnais dans les ultimes jours du mercato d’été, suite au départ de Georges Mikautadze, décidé à la dernière minute, Martin Satriano n’a toujours pas marqué en Ligue 1. Et dimanche soir, sa prestation face à Brest n’est pas du genre à susciter un énorme enthousiasme. Le joueur arrivé de Lens n’a rien montré face aux joueurs bretons, et désormais les supporters de l’OL croisent les doigts pour que le dossier Endrick se réalise vraiment en janvier prochain. Ce lundi, dans L’Equipe, Hugo Guillemet, qui suit l’Olympique Lyonnais de très près, dresse un bilan apocalyptique de la performance de l’avant-centre à Brest.

Satriano est dans le dur

Pour le journaliste du quotidien sportif, Martin Satriano n'est tout simplement pas au niveau attendu pour un joueur de l'Olympique Lyonnais. « L'OL a souffert, en revanche, d'avoir Martin Satriano comme avant-centre. Dans son ancien jardin, l'Uruguayen a montré toutes ses limites dès lors qu'il s'est retrouvé seul en pointe du 4-4-1. Il n'a pas les qualités athlétiques ni la vitesse pour faire la différence en profondeur, et cela irait encore s'il avait une qualité technique suffisante pour être propre en remise, mais ce n'est pas le cas », balance Hugo Guillemet sur l'attaquant de 24 ans. Un constat forcément très dur, mais qu'il est difficile de nier tant les prestations de l'attaquant n'ont pas été rassurantes du tout depuis qu'il a signé à Lyon.
L'Olympique Lyonnais n'a pas réellement d'autre solution que d'attendre la désormais très probable signature d'Endrick en janvier prochain, l'avant-centre brésilien du Real Madrid semblant avoir décidé de rejoindre le club de Michele Kang. Si cela ne se concrétisait pas, bon courage à Paulo Fonseca pour finir à une place européenne, car offensivement l'OL ne fait pas réellement peur, surtout en l'absence de Malick Fofana.
