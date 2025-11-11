Endrick Real

Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL

OL11 nov. , 21:23
parQuentin Mallet
2
A la recherche d'un nouveau club pour espérer récolter plus de temps de jeu lors de la deuxième moitié de saison, Endrick a fait de l'OL sa priorité absolue. Fabrizio Romano a confirmé que ce 11 novembre avait encore permis au deal de se rapprocher de sa conclusion. 
Ce n'est plus un secret pour personne, Endrick et l'OL, c'est une histoire qui a de grandes chances d'exister. Sauf revirement total de situation, l'attaquant de pointe brésilien va quitter le Real Madrid sous la forme d'un prêt en janvier prochain et il a fait du club rhodanien sa destination idéale. Il voit en Lyon le club parfait pour se relancer, sans concurrence réelle à son poste et pouvant briller à l'échelle européenne grâce à la Ligue Europa.

Lire aussi

Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !
OL : Fonseca ne veut plus entendre parler d'EndrickOL : Fonseca ne veut plus entendre parler d'Endrick
Pendant ce temps, en ce 11 novembre férié en France, Fabrizio Romano continue d'insister sur la possibilité de plus en plus concrète de voir l'ancien de Palmeiras filer chez les Gones. Selon le journaliste italien, tout est quasiment en place pour une telle signature pour le mois de janvier. De quoi ravir Carlo Ancelotti. Le sélectionneur du Brésil, a transmis un message clair à Endrick sur ce qu'il doit faire pour retrouver une place avec la Seleçao d'ici à la Coupe du monde 2026.

Endrick à l'OL, il fait le bon choix

« Oui, je lui ai parlé au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant, il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit discuter avec le club pour voir ce qui est le mieux pour lui. Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu’il est important pour lui de revenir sur le terrain et de montrer ses qualités », a déclaré Carlo Ancelotti à propos de son petit protégé dans un entretien accordé au média brésilien Placar.
Pour rappel, Endrick n'a plus rejoué avec le Brésil depuis le mois de mars 2025 et une défaite cinglante 4-1 face à l'Argentine. Tout ce qu'il souhaite désormais, c'est de retrouver du temps de jeu, des sensations, et la sélection auriverde.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276936_0013
Ligue des Champions

LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

ICONSPORT_276059_0002
ASSE

L'ASSE craque, une grosse vente programmée

ICONSPORT_276732_0386
OL

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

ICONSPORT_276928_0020
Equipe de France

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Fil Info

23:04
LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit
23:00
L'ASSE craque, une grosse vente programmée
22:30
Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG
22:00
EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle
21:42
L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !
21:00
Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue
20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading