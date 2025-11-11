Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL

A la recherche d'un nouveau club pour espérer récolter plus de temps de jeu lors de la deuxième moitié de saison, Endrick a fait de l'OL sa priorité absolue. Fabrizio Romano a confirmé que ce 11 novembre avait encore permis au deal de se rapprocher de sa conclusion.

Ce n'est plus un secret pour personne, Endrick et l' OL , c'est une histoire qui a de grandes chances d'exister. Sauf revirement total de situation, l'attaquant de pointe brésilien va quitter le Real Madrid sous la forme d'un prêt en janvier prochain et il a fait du club rhodanien sa destination idéale. Il voit en Lyon le club parfait pour se relancer, sans concurrence réelle à son poste et pouvant briller à l'échelle européenne grâce à la Ligue Europa.

Pendant ce temps, en ce 11 novembre férié en France, Fabrizio Romano continue d'insister sur la possibilité de plus en plus concrète de voir l'ancien de Palmeiras filer chez les Gones. Selon le journaliste italien, tout est quasiment en place pour une telle signature pour le mois de janvier. De quoi ravir Carlo Ancelotti. Le sélectionneur du Brésil, a transmis un message clair à Endrick sur ce qu'il doit faire pour retrouver une place avec la Seleçao d'ici à la Coupe du monde 2026.

Endrick à l'OL, il fait le bon choix

« Oui, je lui ai parlé au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant, il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit discuter avec le club pour voir ce qui est le mieux pour lui. Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu’il est important pour lui de revenir sur le terrain et de montrer ses qualités », a déclaré Carlo Ancelotti à propos de son petit protégé dans un entretien accordé au média brésilien Placar.

Pour rappel, Endrick n'a plus rejoué avec le Brésil depuis le mois de mars 2025 et une défaite cinglante 4-1 face à l'Argentine. Tout ce qu'il souhaite désormais, c'est de retrouver du temps de jeu, des sensations, et la sélection auriverde.