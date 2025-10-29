ICONSPORT_266388_0121 (1)
Paulo Fonseca peut compter sur un buteur secret

L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1

OL29 oct. , 12:40
parClaude Dautel
5
Après les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais a recruté Martin Satriano. Mais Paulo Fonseca a dans son vestiaire le buteur qui est présent depuis très longtemps et brille comme jamais.
Avec treize buts marqués depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais est classé dixième au classement des attaques de Ligue, l'OL ayant surtout montré une vraie solidité défense à l'exception de la défaite à Nice. Il est vrai que cette saison, et après la fin de contrat d'Alexandre Lacazette, le club de Michele Kang a été obligé de vendre Georges Mikautadze, qui était désigné pour succéder au Général Lacazette. Avec un seul but à son compteur, Martin Satriano n'a pas encore réussi à faire oublier le départ des deux stars, et il est étonnant de constater que Sulc et Tolisso sont les deux meilleurs buteurs de l'Olympique Lyonnais, toutes compétions confondues. Mais, dans l'ombre, l'OL a aussi un buteur qui rend fou les autres clubs de Ligue 1, et depuis longtemps, puisqu'il s'agit du célèbre CSC.

L'OL fait déjouer ses adversaires

Depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais a déjà vu ses adversaires marquer contre leur camp, à commencer dimanche dernier contre Strasbourg, Doukouré trompant son propre gardien de but et ramenant l'OL au niveau des Alsaciens après l'ouverture du score par Panichelli. Si l'on fait abstraction du côté second degré de cette efficacité du CSC, le compte @Statsdufoot fait remarque dans sa très longue histoire, Lyon a bénéficié de 132 buts contre-son-camp, ce qui fait du CSC le quatrième meilleur buteur virtuel de l'OL à égalité avec le légendaire Serge Chiesa (132 buts). Même si le contre-son-camp est loin des 222 buts de Fleury Di Nallo, c'est tout de même un fait assez notable pour être remarqué. Et cela confirme que l'équipe lyonnaise a très souvent mis sous pression ses adversaires au point de les faire craquer d'une manière ou d'une autre. Ce mercredi soir, contre le Paris FC, l'OL espère faire la différence sans avoir besoin d'un coup de pouce de son buteur le plus rentable de l'histoire.
5
