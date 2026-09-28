Le Bayern trouve le remplaçant de Kane, c'est une surprise

Le Bayern Munich pourrait bien perdre Harry Kane à l'issue de la saison. Le club bavarois se prépare à tous les scénarios et a déjà son remplaçant en tête.

Le Bayern Munich compte bien tout rafler cette saison, que ce soit en Allemagne ou en Europe. Harry Kane désire plus que tout remplir son armoire à trophées. Et quoi de mieux qu'une Ligue des champions ? Le club bavarois est l'un des grands favoris au titre final dans la compétition européenne. Mais pour être totalement libéré, l'international anglais devra rapidement régler son avenir, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Le Bayern Munich compte bien le prolonger, mais pas à n'importe quelles conditions. Kane ne souhaite également pas se précipiter. Si les choses tournaient mal, les champions d'Allemagne ont en tout cas ciblé un nouvel attaquant.

Kane déjà oublié au Bayern ?

D'après les informations de Fichajes, le Bayern Munich est toujours très intéressé par la possibilité de recruter Nick Woltemade. L'attaquant allemand est prêté cette saison à la Juventus par Newcastle, sans option d'achat. Le journaliste allemand Christian Falk indique par ailleurs que le Bayern Munich suivra avec beaucoup d'attention la saison de l'ancien joueur de Stuttgart. En cas de belles prestations, les Allemands pourraient alors passer à l'action. Si Woltemade a eu du mal à s'imposer en Premier League, il a déjà fait des ravages en Bundesliga, un championnat taillé pour lui.

Le Bayern Munich évalue pas mal d'options pour se renforcer en cas de possible départ de Kane. Car Newcastle ne bradera pas Woltemade, surtout en cas de belle saison avec la Juventus. Au natif de Brême désormais de monter en puissance afin de faire décoller sa carrière en Europe. Car une très belle surprise pourrait l'attendre dans quelques mois avec une signature dans le plus grand club d'Allemagne.