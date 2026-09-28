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Harry Kane

Le Bayern trouve le remplaçant de Kane, c'est une surprise

Bundesliga28 sept. , 15:00
parHadrien Rivayrand
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Le Bayern Munich pourrait bien perdre Harry Kane à l'issue de la saison. Le club bavarois se prépare à tous les scénarios et a déjà son remplaçant en tête.
Le Bayern Munich compte bien tout rafler cette saison, que ce soit en Allemagne ou en Europe. Harry Kane désire plus que tout remplir son armoire à trophées. Et quoi de mieux qu'une Ligue des champions ? Le club bavarois est l'un des grands favoris au titre final dans la compétition européenne. Mais pour être totalement libéré, l'international anglais devra rapidement régler son avenir, lui qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Le Bayern Munich compte bien le prolonger, mais pas à n'importe quelles conditions. Kane ne souhaite également pas se précipiter. Si les choses tournaient mal, les champions d'Allemagne ont en tout cas ciblé un nouvel attaquant.

Kane déjà oublié au Bayern ?

D'après les informations de Fichajes, le Bayern Munich est toujours très intéressé par la possibilité de recruter Nick Woltemade. L'attaquant allemand est prêté cette saison à la Juventus par Newcastle, sans option d'achat. Le journaliste allemand Christian Falk indique par ailleurs que le Bayern Munich suivra avec beaucoup d'attention la saison de l'ancien joueur de Stuttgart. En cas de belles prestations, les Allemands pourraient alors passer à l'action. Si Woltemade a eu du mal à s'imposer en Premier League, il a déjà fait des ravages en Bundesliga, un championnat taillé pour lui.

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Le Bayern Munich évalue pas mal d'options pour se renforcer en cas de possible départ de Kane. Car Newcastle ne bradera pas Woltemade, surtout en cas de belle saison avec la Juventus. Au natif de Brême désormais de monter en puissance afin de faire décoller sa carrière en Europe. Car une très belle surprise pourrait l'attendre dans quelques mois avec une signature dans le plus grand club d'Allemagne.
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Derniers commentaires

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Tu vois je suis pas particulièrement pour. Rajouter de l'individualisme dans une équipe 100% collective, c'est rarement une bonne chose.

EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

Les absents ont toujours tort... c’est bien connu! !!! Ceux qui pensaient ou pensent que Zidane, que j'apprécie, comme j'appréciais Deschamp, fera des miracles avec les mêmes joueurs ce sont probablement fourvoyé.

EdF : Lepaul titulaire, le gros coup de Zidane en Belgique

Biensur c'est par logique que tu veux qu'il n'y ait aucun attaquant aligné de la meilleur équipe d'Europe.. C'est surtout pas parceque tu es un putain d'haineux anti parisien ! tout le monde va y croire le troll

PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger

Hâte de le voir ce soir !!! 1 but et un beau match de sa part et un triplé de dembélé 😊😉

Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Et pour hier le parc a 70 000 j y crois pas c est impossible 60 000 oui ok et c est deja très bien...ou si on veut plus c est faire un autre stade ailleur mais je vois pas le psg laisser le parc au pfc . Ou l acheter pour y faire jouer les féminines ou les jeunes

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