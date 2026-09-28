EdF : L'anti-Mbappé va tout changer, Zidane peut souffler

L'équipe de France affronte la Belgique ce lundi soir pour le compte de la Ligue des Nations. Ousmane Dembélé devrait avoir du temps de jeu avec les Bleus, surtout en l'absence de Kylian Mbappé.

Zinédine Zidane et ses hommes seront en Belgique ce lundi soir en Ligue des Nations. L'objectif sera de ramener les trois points afin de lancer une belle dynamique pour les débuts du nouveau sélectionneur des Bleus. Contre les Diables Rouges, du changement est attendu dans le onze de départ de Zidane. Surtout que Kylian Mbappé ne sera pas de la partie en Belgique. L' équipe de France devra trouver d'autres solutions. Sauf surprise, Ousmane Dembélé aura un rôle majeur à jouer avec la formation tricolore. Et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire concernant le Ballon d'Or du PSG.

Dembélé, un statut à confirmer sans Mbappé

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le potentiel de Dembélé avec la France : « Il ne faut pas qu'on se trompe. Dembélé ne fera jamais du Mbappé. Il sera toujours moins fort que Mbappé et moins spectaculaire. Mais j'aime bien son match contre la Turquie. Il va diffuser du pressing, notamment sur le but. Il fait le pressing, fait l'appel à vide pour ouvrir une porte. Il sera plus positif pour l'équilibre total de l'équipe de France avec un jeu moins spectaculaire que Mbappé. Il faudra que ça se répartisse mieux. »

Reste à savoir si Dembélé débutera donc face à la Belgique et à quel poste. Zidane semble brouiller les pistes pour le moment. Ousmane Dembélé, au vu de son statut et avec l'absence de Mbappé, devra en tout cas prendre l'équipe à son compte pour confirmer son statut. Il sera bien entouré pour mener à bien cette mission et faire taire les quelques critiques à son sujet.