PSG : Relancer Chevalier, l’erreur à ne surtout pas faire

Les performances de Matvey Safonov ne rassurent pas totalement au PSG, mais redonner sa chance à Lucas Chevalier serait une très mauvaise idée pour la suite de la saison.

Le poste de gardien de but a souvent été un problème au PSG version QSI. Mais quand Gianluigi Donnarumma a réussi à porter Paris au sommet européen, Luis Enrique a décidé de s’en séparer pour faire venir Lucas Chevalier. Une belle marque de confiance pour le gardien français, que tout le monde voyait s’imposer au Parc des Princes. Son seul concurrent, Matvey Safonov, n’inspirait pas beaucoup de confiance. Et pourtant, le Russe est désormais le numéro 1 à ce poste et a été sacré champion d’Europe à Budapest en mai dernier.

Sans jamais être incroyable, l’ancien de Krasnodar a fait le travail avec sérieux et application. En ce début de saison, il peine à rassurer une défense en difficulté. L’idée de relancer Lucas Chevalier fait son chemin, histoire de montrer à Safonov qu’il n’a pas forcément une trop grande sécurité lui permettant de se relâcher.

Chevalier trop friable mentalement ?

Une très mauvaise idée selon Jimmy Braun, journaliste pour RMC, qui a un avis très tranché sur la question. Et peu réjouissant pour l’ancien lillois. « Ce serait contre-productif de l’essayer ponctuellement. Soit tu fais un choix que tu assumes, soit tu risques de te mettre le feu. On a bien compris que le problème de Lucas Chevalier est dans la tête. Déjà qu’il est tétanisé, tu risques de le plomber et dans le même temps instiguer le doute dans l’esprit de Safonov. Tu perds sur les deux tableaux », a souligné Jimmy Braun, persuadé que Luis Enrique doit maintenir sa confiance en Matvey Safonov.

Cette confiance aurait pourtant pu totalement disparaitre cet été, puisque le PSG est passé tout proche de faire signer Zion Suzuki, avant que le transfert du gardien japonais ne capote au dernier moment. Si un prêt du gardien désormais à Aston Villa était envisagé, Luis Enrique avait émis le désir de le voir à l’entrainement avant de décider de son avenir. Vu le niveau affiché par Suzuki ces derniers mois, et sa qualité dans le jeu au pied, Safonov a probablement vu sa principale menace être écartée dans les méandres du mercato.