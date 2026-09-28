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Portugal : Cristiano Ronaldo reçoit un avertissement

Ligue des Nations28 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir, le Portugal a pris le meilleur sur la Norvège en Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo n'a pas disputé la rencontre, ce qui ne l'a pas enchanté.
Le Portugal a fait le travail ce dimanche soir en Norvège. Les hommes de Jorge Jesus auront été bousculés, mais ont trouvé les bonnes solutions pour venir à bout des coéquipiers d'Erling Haaland. Gonçalo Ramos était titularisé et n'a pas déçu. Cristiano Ronaldo a de son côté connu le banc. CR7 pensait d'ailleurs entrer en jeu, mais son sélectionneur en a finalement décidé autrement. De quoi vexer l'ancien joueur du Real Madrid, qui n'est pas allé saluer les supporters au coup de sifflet final, préférant directement rejoindre les vestiaires. Inacceptable pour Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo reçoit un message limpide 

En conférence de presse, le sélectionneur du Portugal a en effet envoyé un message fort au quintuple Ballon d'Or, qui va devoir rentrer dans le rang : « Il n’a pas salué les supporters ? Je vais parler avec lui. La sélection, c'est la sélection. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi il ne l'a pas fait. (…)
Avant la rencontre, je lui ai dit que j'allais le faire jouer, mais je ne l'ai pas fait. C'est le football qui dicte les choses. (…) Il était prêt à jouer, mais ce n’était pas le moment pour lui. J’avais besoin d’un joueur avec d’autres caractéristiques. Je pensais le faire entrer à l’heure de jeu, mais ce n’était pas le moment étant donné la physionomie de la rencontre. Peut-être qu’il jouera face au Danemark. »

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Même quand il n'est pas sur le terrain, CR7 fait donc parler de lui avec le Portugal. Les Lusitaniens restent sur deux victoires en autant de matchs en Ligue des Nations et devront garder leur sérénité pour confirmer. Cristiano Ronaldo veut tout jouer, mais son comportement pose un petit problème à Jorge Jesus, qui ne laissera rien passer pour le bien-être de la sélection.
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