Le Maroc joue avec les nerfs de l’OM

Le Maroc joue avec les nerfs de l’OM

OM28 sept. , 10:30
parGuillaume Conte
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L'OM, qui possède déjà un effectif très réduit, vit une trêve internationale compliquée avec les blessures de ses joueurs. De son côté, le Maroc joue sur un fil avec Nayef Aguerd.
Absent pendant les derniers mois de la saison dernière, présent dans le groupe du Maroc pour la Coupe du monde avant de devoir déclarer forfait, Nayef Aguerd fait les montagnes russes avec l’OM en ce début de saison. Il a mis du temps à revenir sur le terrain, et cette prudence s’est concrétisée d’une drôle de façon puisqu’il aurait refusé de signer à la Real Sociedad en raison d’une demande de la part du club espagnol de le faire jouer lors des trois premiers matchs de la saison.

Aguerd au repos, mais encore sollicité

Le défenseur central a donc pris son temps pour revenir, et cela lui a permis de disputer tous les matchs avec l’OM, même s’il n’a été titulaire que sur les trois derniers. Le Maroc en a immédiatement profité pour l’appeler pour les éliminatoires de la CAN, même si le staff marseillais aurait préféré le voir continuer son protocole de reprise en Provence.
Titulaire et aligné pendant 90 minutes face au Gabon, il est désormais forfait pour le match au Lesotho. Selon la presse marocaine, c’est une décision prise d’un commun accord qui le fait rester au pays pour se ménager, et s’entrainer simplement avec les espoirs en attendant. Mais, si l’OM espérait le récupérer un peu en avance alors que Derek Cornelius s’est blessé avec le Canada et sera forfait pour un long moment, cette option est à oublier.
En effet, malgré cette mise au repos par prudence, et en dépit du fait que Nayef Aguerd risque d’énormément enchainer avec Marseille sur les prochains mois avec la faiblesse de l’effectif et le nombre de matchs à jouer, le Maroc compte bien l’utiliser pour le prochain match prévu contre le Ghana, dans une semaine à Tanger. Pas de repos en plus donc pour le défenseur central, qui ne reviendra pas en avance à Marseille, et n’aura pas beaucoup pu souffler pendant cette trêve. Les Marseillais vont surtout espérer désormais, après le pépin physique d’Amine Gouiri, qu’il n’y aura pas de nouvelles mésaventures pour leurs joueurs partis avec leur sélection cet automne.
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