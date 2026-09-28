Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

C'est chaud pour un entraineur de démission après une défaite contre le double champion d'Europe en titre ... encore, ça serait contre le dernier, je dis pas, mais là, ce n'est pas avec un match de gala comme ça contre une des plus grosses écuries d'Europe qu'on peut se jauger. Sans compter que vous avez quand même produit quelque chose qui peut lui maintenir l'espoir sans vous liquéfier pendant 90 minutes comme certaines équipes qui jouent le PSG.