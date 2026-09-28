Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve
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Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve

OL28 sept. , 9:00
parAlexis Rose
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Prêté avec une certaine réussite du côté de l’Olympique Lyonnais, Lois Openda aura du mal à rester de manière définitive au sein du club lyonnais, sachant que ce dernier n’aura pas les moyens de le recruter dans un an…
En proie à certaines difficultés financières depuis la fin de l’ère John Textor, l’OL n’arrive pas à avoir un vrai buteur sous contrat. Depuis le départ de Georges Mikautadze à Villarreal en 2025, qui a d’ailleurs permis à Lyon de ne pas être rétrogradé en L2, l’OL ne dispose pas officiellement d’un gros attaquant dans son effectif. Si les Gones se sont fait prêter Endrick en provenance du Real Madrid en deuxième partie de saison dernière, la direction lyonnaise a réussi à attirer Lois Openda dans ses filets lors du dernier mercato estival. Mais comme le Brésilien avant lui, le Belge est lui aussi prêté sans aucune option d’achat. Ce qui signifie donc qu’à l’issue de son prêt d’une saison, l'ancien Lensois va simplement retourner à la Juve sans que l’OL ne puisse rien faire. Surtout que Lyon n’aura pas les moyens de le recruter de manière définitive.

La Juve n'acceptera pas de nouveau prêt pour Openda 

En effet, selon les informations de Tuttomercatoweb, Lyon n’aura pas l’argent pour garder Openda. « Lyon rencontre de sérieux problèmes financiers qui limitent sa capacité de dépense. Par conséquent, le club pourrait ne pas être en mesure d'assumer à la fois l'indemnité de transfert d'Openda et son salaire », peut-on lire sur le site du média italien. Auteur d’un bon début de saison à Lyon, avec deux buts et une passe décisive en 9 matchs, le joueur de 26 ans voudra peut-être rester à Lyon, qui n’aura que les moyens d’offrir un nouveau prêt à la Juve. Ce qui ne semble pas dans les plans de Turin, qui espère qu’Openda va continuer à bien se montrer chez les Gones pour attirer d’autres clubs européens en vue du mercato estival de 2027. De quoi faire rager les supporters de l’OL…

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Derniers commentaires

Manchester City interdit de recrutement, la sanction tombe

C'est le moindre mal , car comme tous les clubs anglais ils ont un effectif large

Openda ne restera pas, l’OL a informé la Juve

Comment faire un article avec… aucune info !

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

👍 si il y a un match que tu peux perdre, sans que ce soit un gros souci, c’est bien le match contre le Pgégé … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

C'est chaud pour un entraineur de démission après une défaite contre le double champion d'Europe en titre ... encore, ça serait contre le dernier, je dis pas, mais là, ce n'est pas avec un match de gala comme ça contre une des plus grosses écuries d'Europe qu'on peut se jauger. Sans compter que vous avez quand même produit quelque chose qui peut lui maintenir l'espoir sans vous liquéfier pendant 90 minutes comme certaines équipes qui jouent le PSG.

OM : Gabriel Heinze proposé à Marseille

Pour le moment Bruno Génésio est l'entraineur de l'OM et même s'il commence à perdre patience, le changement d'entraineur n'est pas pour le moment la priorité de l'OM même si je croyais que Génésio démissionnerait après le match contre le PSG.

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