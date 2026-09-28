Promu à l'OL, il reçoit une offre de la Juventus

Remplaçant de Paulo Fonseca à l’OL la saison dernière, Abner a gagné sa place de titulaire depuis quelques semaines. Une progression qui n’a pas échappé à la Juventus Turin, qui s’intéresse de près au Brésilien.

Titulaire lors des trois derniers matchs de Ligue 1 face à Auxerre, au Paris FC et au Stade Rennais, Abner monte en puissance à l’Olympique Lyonnais. Le latéral brésilien gagne sa place de titulaire au fil des matchs dans l’esprit de Paulo Fonseca. Le technicien portugais apprécie la qualité technique d’Abner mais aussi sa progression sur le plan défensif. De plus en plus apprécié dans la capitale des Gaules, celui dont le contrat avec l’OL court jusqu’en juin 2029 a également une belle cote en Europe.

La preuve, le Corriere dello Sport nous apprend en ce début de semaine qu’Abner fait partie des joueurs très appréciés par la Juventus Turin. La Vieille Dame, qui s’intéresse aussi à Emerson de l’OM , cherche à se renforcer sur le flanc gauche de sa défense, si possible dès le mois de janvier, et a donc coché le nom d’Abner.

Une rumeur pas vraiment surprenante dans la mesure où le défenseur lyonnais avait déjà été associé à la Juventus Turin il y a quelques semaines. Un potentiel échange impliquant Abner et Loïs Openda avait même été évoqué durant l’été, sans qu’un accord ne soit finalement trouvé puisque l’attaquant belge a rejoint l’OL sous forme de prêt sans option d’achat.

Abner intéresse fortement la Juve

Reste maintenant à voir si la Juventus reviendra concrètement à la charge dans les semaines ou les mois à venir pour tenter d’enrôler l’ancien latéral gauche du Betis Séville, lequel ne sera certainement pas insensible à un tel intérêt. Mais pour les Gones, garder Abner sera un réel enjeu cet hiver avec l’enchainement des matchs et l’Europa League à disputer. D’autant que le Brésilien s’est imposé à un poste pourtant concurrentiel à Lyon avec Nicolas Tagliafico et Mohamed Ouédraogo comme autres solutions à la disposition de Paulo Fonseca.