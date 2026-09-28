Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Bien d'accord. Il a pourtant fait une bonne saison dans le contexte Lorientais. S'il ne joue pas ça peut se comprendre que psychologiquement il ne soit pas au top alors qu'il devrait être devant Cornélius. Si Génésio ne lui donne pas sa chance, autant qu'il parte.
S'il devait partir, avec un Tagliafico qui n'est plus mentalement à l'OL et un Ouedraogo pas encore au niveau, bonjour la passoire à gauche. S'il n'est pas remplacé, Kluivert pourrait colmater les brèches.
Etre toi, ça doit faire très mal mentalement.
Sous-entendu nauséabond. Tout toi, la tchoin.
C'est fou comme le silence qui précède chacune de tes interventions est plus profond que ce que tu racontes. Etre plus con que le vent, il faut savoir le faire, champion. Bravo à toi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 Paris Saint-Germain are considering a move for Arsenal midfielder Martín Zubimendi, who is admired by Luis Enrique. Arsenal are willing to listen to proposals worth around €80M for the Spain international. PSG now view a deal as more achievable, despite Zubimendi previously