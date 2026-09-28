Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Après avoir renouvelé son secteur offensif l’été dernier, le PSG pourrait s’attaquer à son milieu de terrain d’ici quelques mois. L’intérêt pour Zubimendi soulève notamment quelques questions.

L’été dernier a été très agité pour le Paris Saint-Germain sur le mercato . Le secteur offensif du club de la capitale a notamment été renouvelé avec les signatures de Godts, Akliouche ou encore Torres. Luis Enrique et Luis Campos avaient identifié le besoin de renouveler une partie de l’équipe, après avoir gagné deux fois la Ligue des Champions. Qu’en sera-t-il à l’été 2027 ? C’est un autre secteur qui pourrait connaître un relooking : le milieu de terrain.

Selon la presse espagnole, le Paris Saint-Germain a ciblé Martin Zubimendi , ancien milieu de terrain de la Real Sociedad, qui peine à s’imposer à Arsenal, où il a signé à l’été 2025. Luis Enrique adore son profil et souhaite le faire venir au PSG, tandis que son potentiel transfert est estimé à 80 millions d’euros. Mais pour le média Fichajes, une arrivée de l’international espagnol chez le double champion d’Europe en titre ne serait pas anodin.

Un départ indispensable si Zubimendi arrive

En effet, la source affirme que si Zubimendi venait à signer au Paris SG, alors au moins l’un des quatre milieux de terrain du club francilien devrait s’en aller parmi Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Du côté des supporters parisiens, même si certains apprécient l’idée de recruter Martin Zubimendi, on ne souhaite évidemment pas voir l’un des quatre fantastiques de Luis Enrique s’en aller, tant chacun a un rôle clé au PSG depuis plusieurs années.

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Reste maintenant à voir si le champion de France en titre peut se payer le luxe de recruter Zubimendi à 80 millions d’euros… pour en faire son cinquième milieu de terrain dans la hiérarchie. Cela serait assez étonnant, confirmant la tendance que si le joueur d’Arsenal signe à Paris, alors un milieu de terrain devra faire ses valises. Reste à savoir lequel et pour quelle somme.