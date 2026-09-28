PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger
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PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger

PSG28 sept. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Mika Godts revient de loin après son absence lors de la dernière Coupe du monde avec la Belgique. Désormais en confiance depuis sa signature au PSG, il compte prendre sa revanche au plus haut niveau.
La Belgique affronte l'équipe de France ce lundi soir en Ligue des Nations. Une rencontre que devrait disputer Mika Godts. Le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Mark van Bommel, adore son profil et compte construire autour de lui. Godts reste en plus sur une très belle prestation face à l'Italie, notamment ponctuée d'un but. Le joueur du PSG revient de loin en sélection, alors qu'il n'avait pas été convoqué pour la dernière Coupe du monde. L'ancien de l'Ajax en a fait une force pour revenir au plus haut niveau.

Godts ne veut plus perdre de temps 

L'Équipe indique ces dernières heures que Mika Godts s'est réfugié dans le travail. Le Belge croit en ses capacités au plus haut niveau et souhaite le démontrer. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il n'a par exemple pas hésité à effectuer des entraînements physiques supplémentaires lors des périodes internationales où il n’était pas de la partie. Sa récente signature au PSG lui a aussi donné un énorme boost de confiance, surtout après la déception de la dernière Coupe du monde.

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Il souhaite poursuivre sur sa lancée en sélection et améliorer sa finition. La France est prévenue, d'autant que le Belge compte faire mal aux Bleus afin de taper dans l'œil de Luis Enrique, qui pourrait être tenté de lui donner davantage de temps de jeu au sortir de la trêve internationale si Godts continuait d'impressionner. Les champions d'Europe auront besoin de tous leurs talents pour faire face à un calendrier chargé à la reprise, avec notamment deux matchs XXL en Ligue des champions face à Manchester City et au FC Barcelone.
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Bien d'accord. Il a pourtant fait une bonne saison dans le contexte Lorientais. S'il ne joue pas ça peut se comprendre que psychologiquement il ne soit pas au top alors qu'il devrait être devant Cornélius. Si Génésio ne lui donne pas sa chance, autant qu'il parte.

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