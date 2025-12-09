Endrick à l’OL, c’est annulé

Catastrophe pour l'Olympique Lyonnais, le Real Madrid remet en cause le prêt d'Endrick car Xabi Alonso pourrait passer à la trappe dans les prochaines semaines. Le Brésilien devait choisir sa maison cette semaine.

Pour la deuxième fois en quelques semaines, Endrick avait pris ses dispositions pour passer rapidement sur Lyon afin de visiter la ville et trouver sa future maison en vue de son passage provisoire à l’OL . Le jeune attaquant brésilien est déjà marié et tient beaucoup à son confort personnel, c’est pour cela que le club rhodanien a déjà plusieurs maisons à lui proposer afin que son adaptation se passe le mieux possible dans ce laps de temps très court.

Xabi Alonso menacé, ça change tout pour Endrick

Journaliste pour l’émission El Chiringuito, Marcos Benito lâche un vrai scoop qui va faire passer des sueurs froides dans le dos des supporters lyonnais. Ces derniers voyaient déjà Endrick arriver au 1er janvier pour réveiller l’attaque de l’équipe de Paulo Fonseca. Mais cela va être plus compliqué que cela.

« Endrick avait prévu un voyage à Lyon pour ce début de semaine, avant le match contre City de mercredi ou juste après. Il devait finaliser la réservation de sa future maison à Lyon. Tout avait été préparé par l’entourage du joueur mais ce voyage a été encore annulé. Ils ont reçu un appel leur disant de l’annuler. Le Real Madrid lui a tout simplement dit d’attendre avant de réserver sa maison et de se projeter sur un prêt à Lyon. L’accord avec l’OL est pour l’instant simplement oral, il n’y a rien de signé et le Real le lui a rappelé » a fait savoir le journaliste, avant de préciser le coup de pression mis par Florentino Pérez sur ce deal qui semblait acquis.

« Il ne faut pas oublier que l’entraineur du Real Madrid est en grand danger, et la situation peut être intéressante pour Endrick. Si Xabi Alonso part et que le nouvel entraineur aime Endrick, Endrick sera content de rester au Real s’il a du temps de jeu. Son rêve reste de réussir au Real Madrid. L’OL l’attend toujours, il doit signer le 1er janvier, et porter le numéro 9. Mais cela va dépendra de l’avenir de Xabi Alonso », a lancé Marcos Benito, pour qui tout peut être remis en cause en fonction des résultats prochains de la formation merengue.

Les supporters de l’OL vont donc prier pour que le Real Madrid redresse un peu la barre et sauve la peau de son entraîneur, sous peine de tout remettre en cause dans un mois décembre crucial.