Endrick à l’OL, c’est annulé

OL09 déc. , 8:40
parGuillaume Conte
2
Catastrophe pour l'Olympique Lyonnais, le Real Madrid remet en cause le prêt d'Endrick car Xabi Alonso pourrait passer à la trappe dans les prochaines semaines. Le Brésilien devait choisir sa maison cette semaine.
Pour la deuxième fois en quelques semaines, Endrick avait pris ses dispositions pour passer rapidement sur Lyon afin de visiter la ville et trouver sa future maison en vue de son passage provisoire à l’OL. Le jeune attaquant brésilien est déjà marié et tient beaucoup à son confort personnel, c’est pour cela que le club rhodanien a déjà plusieurs maisons à lui proposer afin que son adaptation se passe le mieux possible dans ce laps de temps très court.

Xabi Alonso menacé, ça change tout pour Endrick

Journaliste pour l’émission El Chiringuito, Marcos Benito lâche un vrai scoop qui va faire passer des sueurs froides dans le dos des supporters lyonnais. Ces derniers voyaient déjà Endrick arriver au 1er janvier pour réveiller l’attaque de l’équipe de Paulo Fonseca. Mais cela va être plus compliqué que cela.
« Endrick avait prévu un voyage à Lyon pour ce début de semaine, avant le match contre City de mercredi ou juste après. Il devait finaliser la réservation de sa future maison à Lyon. Tout avait été préparé par l’entourage du joueur mais ce voyage a été encore annulé. Ils ont reçu un appel leur disant de l’annuler. Le Real Madrid lui a tout simplement dit d’attendre avant de réserver sa maison et de se projeter sur un prêt à Lyon. L’accord avec l’OL est pour l’instant simplement oral, il n’y a rien de signé et le Real le lui a rappelé » a fait savoir le journaliste, avant de préciser le coup de pression mis par Florentino Pérez sur ce deal qui semblait acquis. 
« Il ne faut pas oublier que l’entraineur du Real Madrid est en grand danger, et la situation peut être intéressante pour Endrick. Si Xabi Alonso part et que le nouvel entraineur aime Endrick, Endrick sera content de rester au Real s’il a du temps de jeu. Son rêve reste de réussir au Real Madrid. L’OL l’attend toujours, il doit signer le 1er janvier, et porter le numéro 9. Mais cela va dépendra de l’avenir de Xabi Alonso », a lancé Marcos Benito, pour qui tout peut être remis en cause en fonction des résultats prochains de la formation merengue. 
Les supporters de l’OL vont donc prier pour que le Real Madrid redresse un peu la barre et sauve la peau de son entraîneur, sous peine de tout remettre en cause dans un mois décembre crucial.

2
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Personne Doug. Et surtout pas toi. Je disais ça en général et pour répondre à la phrase d' @olivier-atton qui disait que ce que tu faisais était pire. Au pire, l'imbécile est l'argentin qui a fait cette blague pourrie et raciste.

PSG : L’UEFA frappe fort, Luis Enrique écoeuré

Petit geste qui blesse personne = 3 matchs Tacle assassin par derriere qui blesse Hakimi = 2 matchs... woké on a compris bande de chiens !

Endrick à l’OL, c’est annulé

Ce serait bien dommage pour Lyon. Ça v a encore durer quelques semaines cette histoire. Par contre il aurait pu être choisi une photo où il n'a pas l'air d'avoir été lobotomisé 🤣

Endrick à l’OL, c’est annulé

Que j'aime pas cette situation.......

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je pense comprendre parfaitement ton propos. La seule confusion que je vois est que tu défends une vision que tu ne partages pas. Car même si je comprends une erreur et je peux l'expliquer, je ne la défendrais pas. Or c'est ce que tu fais quand tu dis "Pour autant je ne suis pas aveugle au point de ne pas comprendre qu'il est difficile de s'identifier a une équipe qui ne te ressemble pas du tout" Avec cette phrase il est facile de t'associer à ceux que tu dis comprendre sans partager le point de vue. Mais passons. Ma réponse qui t'es, certes, adressée n'est pas que pour toi. Elle réponds à ce que tu défends. Et c'est, selon moi une erreur et une incohérence. J'aimerais bien que l'on m'explique comment on arrive à s'identifier à une équipe d'une ville française qui n'a aucun français blanc en titulaire, et qu'on n'y arrive pas quand c'est pour l'EDF. Dans les deux cas, si c'est la représentativité ou l'identification que l'on recherche, l'impossibilité est la même. Pourtant c'est considéré différemment. Où est la cohérence? Enfin pour en revenir au foot. Je ne trouve pas que notre ligne d'attaque en EDF soit particulièrement athlétique et manque de finesse technique. M'Bappé, Dembélé, Doué, techniquement c'est pas des peintres. Alors oui, au milieu, un peu plus de technique et vision de jeu serait bien venue. Mais bon, on ne peux pas tout résumer à: les français sont des gros bourrins qui courent vite et sautent haut, et les espagnols des artistes qui taquinent le ballon. La vraie différence que je vois entre ces deux nations, c'est que dans chaque centre de formation d'Espagne il y a un style de jeu qui est mis en avant décidé au niveau national, et qu'en France chacun fait ce qu'il veut. Le fond de jeu à l'espagnol est là, quand nous on cherche encore quel fond de jeu avoir une fois en EDF.

Loading