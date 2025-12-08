ICONSPORT_278616_0020

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

OL08 déc. , 12:10
parCorentin Facy
1
Le passage de John Textor à l’OL ne restera pas sans conséquence pour le club rhodanien selon Vincent Duluc alors que les pertes lors du précédent exercice s’élevaient à plus de 200 millions d’euros.
Cet été, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont fait leurs adieux à John Textor. L’ex-président du club rhodanien a été évincé après le premier passage devant la DNCG et c’est Michele Kang qui lui a succédé. Une bénédiction pour l’OL tant le passage de l’homme d’affaires américain aura été un fiasco sur le plan économique. La preuve, le bilan financier de l’exercice 2024-2025 est cataclysmique pour l’OL avec des pertes qui s’élèvent à plus de 200 millions d’euros.
Sous l’impulsion de Michele Kang et du nouveau directeur général Michael Gerlinger, la cure d’austérité a débuté cet été avec des ventes pour 105 millions d’euros et une masse salariale divisée par deux. Cela va-t-il suffire à sauver l’OL et à refaire des Gones un club sain financièrement ? Il va en falloir un peu plus selon Vincent Duluc, qui estime que l’Olympique Lyonnais est toujours au bord du naufrage, comme il l’a fait savoir dans son édito pour le journal L’Equipe.
« Le contraste, parfois, est paradoxal avec l'Olympique Lyonnais dont le budget, inférieur à Nice (110 M€ contre 120 M€), est une goutte d'eau dans un océan de dettes, qui présente l'effectif le plus pauvre du club au XXIe siècle, disons dix très bons joueurs et n'en parlons plus, et qui traverse une saison difficile, accompagné par l'indulgence de ses supporters. L'OL, qui ne sait toujours pas s'il pourra éviter le naufrage après deux années catastrophiques de John Textor, continue de découvrir des cadavres dans chaque placard » a publié le journaliste du quotidien national avant de conclure.

Lire aussi

L'OL en colère, un joueur a trahi LyonL'OL en colère, un joueur a trahi Lyon
« Il y a longtemps que ses supporters ont compris que Jean-Michel Aulas avait plus de chances de devenir maire de Lyon que de voir l'OL redevenir champion de France » soupire avec ironie Vincent Duluc, pas du tout optimiste pour l’avenir du club rhodanien, qui risque de traîner longtemps comme un énorme boulet la gestion catastrophique de John Textor sur les derniers mois.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_254475_0313
PSG

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

ICONSPORT_279373_0015
Liga

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

ICONSPORT_266745_0131
OM

OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant

Fil Info

12:30
PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué
11:50
Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !
11:30
OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant
11:00
Kanté et Stassin à Paris, Antoine Arnault frappe fort
10:30
L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL
10:00
Caen : Le clan Mbappé veut fapper très fort
9:40
L1 : Thauvin et deux stars du PSG dans l'équipe type
9:20
Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Derniers commentaires

Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Ont est sur article estampillé Strasbourg et Monaco?

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading