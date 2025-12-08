L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Le passage de John Textor à l’OL ne restera pas sans conséquence pour le club rhodanien selon Vincent Duluc alors que les pertes lors du précédent exercice s’élevaient à plus de 200 millions d’euros.

Cet été, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont fait leurs adieux à John Textor. L’ex-président du club rhodanien a été évincé après le premier passage devant la DNCG et c’est Michele Kang qui lui a succédé. Une bénédiction pour l’OL tant le passage de l’homme d’affaires américain aura été un fiasco sur le plan économique. La preuve, le bilan financier de l’exercice 2024-2025 est cataclysmique pour l’OL avec des pertes qui s’élèvent à plus de 200 millions d’euros.

Sous l’impulsion de Michele Kang et du nouveau directeur général Michael Gerlinger, la cure d’austérité a débuté cet été avec des ventes pour 105 millions d’euros et une masse salariale divisée par deux. Cela va-t-il suffire à sauver l’OL et à refaire des Gones un club sain financièrement ? Il va en falloir un peu plus selon Vincent Duluc, qui estime que l’Olympique Lyonnais est toujours au bord du naufrage, comme il l’a fait savoir dans son édito pour le journal L’Equipe.

« Le contraste, parfois, est paradoxal avec l'Olympique Lyonnais dont le budget, inférieur à Nice (110 M€ contre 120 M€), est une goutte d'eau dans un océan de dettes, qui présente l'effectif le plus pauvre du club au XXIe siècle, disons dix très bons joueurs et n'en parlons plus, et qui traverse une saison difficile, accompagné par l'indulgence de ses supporters. L'OL, qui ne sait toujours pas s'il pourra éviter le naufrage après deux années catastrophiques de John Textor, continue de découvrir des cadavres dans chaque placard » a publié le journaliste du quotidien national avant de conclure.

« Il y a longtemps que ses supporters ont compris que Jean-Michel Aulas avait plus de chances de devenir maire de Lyon que de voir l'OL redevenir champion de France » soupire avec ironie Vincent Duluc, pas du tout optimiste pour l’avenir du club rhodanien, qui risque de traîner longtemps comme un énorme boulet la gestion catastrophique de John Textor sur les derniers mois.