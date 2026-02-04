Marcus Rashford va faire pleurer le Barça

Prêté avec option d’achat par Manchester United, Marcus Rashford revit au FC Barcelone. L’attaquant anglais donne satisfaction à l’entraîneur Hansi Flick. Mais le montant à investir pour le conserver risque de poser problème.

Sans faire partie de l’équipe type, Marcus Rashford réussit son prêt au FC Barcelone . L’attaquant toujours lié à Manchester United garde une place importante dans les rotations d’Hansi Flick. Capable d’évoluer à tous les postes offensifs, l’international anglais représente un atout précieux. En témoignent ses statistiques qui affichent déjà 10 buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Il n’est pas étonnant d’apprendre que l’entraîneur du Barça et son staff technique seraient ravis de le conserver la saison prochaine. D’autant que l’option d’achat négociée l’été dernier semble avantageuse.

Le club catalan peut effectivement conclure son transfert définitif pour 30 millions d’euros. Si l’avenir de Marcus Rashford dépendait uniquement d’Hansi Flick, la question serait déjà réglée. Mais dans le contexte actuel du Barça, la somme annoncée reste très élevée. Le média Don Balon relaye même une tendance négative étant donné l’état des finances du champion d’Espagne. Pour rappel, le club dirigé par Joan Laporta peine toujours à respecter le fair-play financier de la Liga. Le FC Barcelone doit continuer à rééquilibrer ses comptes avec des recettes.

Rashford trop cher pour le Barça

En attendant ce possible retour à l’équilibre, la direction estime qu’une dépense de 30 millions d’euros pour Marcus Rashford serait risquée. Elle menacerait l’inscription d’autres joueurs ainsi que certaines prolongations prévues dans les prochains mois. Prudent, le Barça espérait renégocier le montant du transfert, ou conclure un nouveau prêt. Mais Manchester United, disposé à récupérer son attaquant suite au départ de l’ancien coach Ruben Amorim, ne fera aucun cadeau. Le Mancunien se dirige donc vers un départ frustrant pour Hansi Flick, déjà agacé par le transfert du jeune Dro Fernandez au Paris Saint-Germain.