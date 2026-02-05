Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

Très actif lors de ce mercato hivernal, l’OM a réalisé un gros travail pour dégraisser son effectif. Un club a particulièrement aidé Medhi Benatia et Pablo Longoria dans cette mission : Sassuolo, actuel 11e de Série A.

« On pourrait l'appeler Olympique de Sassuolo ». Le site italien Le site italien Sassuolo News Net ne s’y trompe pas, les relations sont excellentes ces derniers temps entre l’Olympique de Marseille et l’actuel 11e de Série A. L’été dernier, le club italien a récupéré Ismaël Koné en prêt, après que l’international canadien n’ait pas été retenu par le Stade Rennais. Performant à Sassuolo, l’ancien joueur de Watford a définitivement été acheté par le club vert et noir à l’occasion de ce mercato estival contre 12,5 millions d’euros.

Sassuolo va lâcher près de 30 ME à l'OM

Un achat qui n’a pas été la seule transaction entre les deux clubs puisque l’OM a également vendu son jeune milieu de terrain prometteur Darryl Bakola à Sassuolo pour une somme comprise entre 12 et 14 millions d'euros bonus compris. Enfin, le latéral gauche suisse Ulisses Garcia a également posé ses valises dans l’ancien club de Roberto De Zerbi dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 4 millions d’euros. Au total, c’est près de 30 millions d’euros que le club de Série A pourrait donc verser à Marseille, et cela pour le plus grand bonheur de son directeur général Giovanni Carnevali, lequel voue un profond respect -voire une totale admiration- au président olympien Pablo Longoria.

« Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux, car j'ai eu la chance de travailler avec Pablo Longoria à nos débuts. Il est devenu notre responsable du recrutement, puis président de Marseille, grâce à ses qualités humaines, professionnelles et à son expertise en tant que dirigeant » s’enflamme le dirigeant de Sassuolo, interrogé par le média spécialisé sur l’actualité du club transalpin, avant de poursuivre.

« Il est également devenu président de ce grand club grâce à ses qualités humaines exceptionnelles. Nous avons aussi une relation privilégiée avec Roberto De Zerbi. Pendant trois ans, nous avons accompli de grandes choses, nous avons passé d'excellents moments ensemble et obtenu d'excellents résultats » s’est-il réjouit au micro de Sassuolo News Net.

Une excellente entente entre les deux clubs qui fait surtout le bonheur de l’Olympique de Marseille, qui s’appuie sur ce partenariat non-officiel avec Sassuolo pour se débarrasser de ses indésirables sans les brader pour autant. Sur ce coup, Frank McCourt peut remercier Pablo Longoria et ses excellentes relations avec les dirigeants du club italien, qui lui ont permis de récupérer près de 30 millions d’euros cet hiver, une somme qui n’inclus pas la vente de Robinio Vaz dans un autre club ami de Série A pour 25 millions d’euros, l’AS Roma.