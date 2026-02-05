ICONSPORT_282037_0058

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

OM05 févr. , 8:20
parCorentin Facy
4
Très actif lors de ce mercato hivernal, l’OM a réalisé un gros travail pour dégraisser son effectif. Un club a particulièrement aidé Medhi Benatia et Pablo Longoria dans cette mission : Sassuolo, actuel 11e de Série A.
« On pourrait l'appeler Olympique de Sassuolo ». Le site italien Sassuolo News Net ne s’y trompe pas, les relations sont excellentes ces derniers temps entre l’Olympique de Marseille et l’actuel 11e de Série A. L’été dernier, le club italien a récupéré Ismaël Koné en prêt, après que l’international canadien n’ait pas été retenu par le Stade Rennais. Performant à Sassuolo, l’ancien joueur de Watford a définitivement été acheté par le club vert et noir à l’occasion de ce mercato estival contre 12,5 millions d’euros.

Sassuolo va lâcher près de 30 ME à l'OM

Un achat qui n’a pas été la seule transaction entre les deux clubs puisque l’OM a également vendu son jeune milieu de terrain prometteur Darryl Bakola à Sassuolo pour une somme comprise entre 12 et 14 millions d'euros bonus compris. Enfin, le latéral gauche suisse Ulisses Garcia a également posé ses valises dans l’ancien club de Roberto De Zerbi dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 4 millions d’euros. Au total, c’est près de 30 millions d’euros que le club de Série A pourrait donc verser à Marseille, et cela pour le plus grand bonheur de son directeur général Giovanni Carnevali, lequel voue un profond respect -voire une totale admiration- au président olympien Pablo Longoria.
« Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux, car j'ai eu la chance de travailler avec Pablo Longoria à nos débuts. Il est devenu notre responsable du recrutement, puis président de Marseille, grâce à ses qualités humaines, professionnelles et à son expertise en tant que dirigeant » s’enflamme le dirigeant de Sassuolo, interrogé par le média spécialisé sur l’actualité du club transalpin, avant de poursuivre.
« Il est également devenu président de ce grand club grâce à ses qualités humaines exceptionnelles. Nous avons aussi une relation privilégiée avec Roberto De Zerbi. Pendant trois ans, nous avons accompli de grandes choses, nous avons passé d'excellents moments ensemble et obtenu d'excellents résultats » s’est-il réjouit au micro de Sassuolo News Net.

Derniers commentaires

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Fofana va devoir fiare des bouts match pendnat au moins 1 mois avant d'être opérationel. Karabec n'a pas sa place, moreira peut jouer piston. Sulc peut jouer devant ou en 10. Bref, je ne vois pas le problème en plsu vu le calendrier, on aura besoin de tout le monde.

Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Il a tout gagner avec le Barca donc non rien d'inédit pour lui

L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Pour moi il vaut pas ses 35 boules ça c'est certain

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Pourquoi pas morton en MDC et tolisso en MC, sulc en MO, sur les ailes tu peux très bien mettre moreira endrick et tester fofana en faux 9 si tu tiens à le mettre à tt prix sur le terrain, ça pourrait être une très bonne surprise d'avoir un BU qui va très vite ds le dos des défenseurs et bon dribbleur devant la surface s'il faut garder le ballon et faire remonter le bloc ?!🤔

L'OL tremble pour ce taulier en pleine crise

Ah ouais quand même leur attaquant a eu 9/10 parce qu’il a remporté 2 duels

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

