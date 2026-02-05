ICONSPORT_285454_0006

ASSE : La première décision forte de Montanier

ASSE05 févr. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Révolution hivernale à l'ASSE, avec l'arrivée d'un nouvel entraineur qui va faire des choix forts dès le match de ce samedi à Montpellier.
Nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à cette fonction. Appelé la semaine dernière, il était en vacances en Australie et a laissé même Eirik Horneland diriger un match de plus que prévu, avec un fiasco face à Boulogne à Geoffroy-Guichard. Désormais en charge des Verts, l’entraîneur français a toutefois pu oeuvrer pendant le dernier jour du mercato pour donner son aval à des recrutements. L’effectif n’est pas extensible, et certains joueurs vont inévitablement faire les frais du changement d’entraineur.

Le changement tactique de Philippe Montanier

Selon les informations de Foot365, Philippe Montanier va rétrograder Ben Old. L’ailier néo-zélandais de 23 ans, grand espoir de son pays, avait débuté la saison de manière prometteuse au poste d’ailier, là où il a été formé. Mais Horneland avait fini par le solliciter régulièrement à celui de latéral gauche pour en faire un titulaire indiscutable ces dernières semaines.
Une situation qui va prendre fin selon le média, pour qui Philippe Montanier n’apprécie pas le profil de Ben Old dans le système qu’il veut mettre en place. L’ancien coach de Rennes ou de la Real Sociedad cherche un profil plus physique et le Néo-Zélandais devrait donc être le premier joueur à faire les frais des changements hivernaux dans le Forez.
Les premières réponses vont vite arriver avec ce vendredi l’annonce du groupe pour le match de samedi face à Montpellier. Un rendez-vous important face à une autre équipe reléguée de Ligue 1 la saison dernière. Et les supporters seront aussi attentifs aux premières minutes données aux recrues du mercato. Julien Le Cardinal (Brest), Marten-Chris Paalberg (Vaprus), Abdoulaye Kanté (Middlesbrough) et Aboubaka Soumahoro (Hambourg) ont posé leurs valises à Saint-Etienne, avec l’intention de refaire des Verts des candidats à la montée.

Derniers commentaires

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Fofana va devoir fiare des bouts match pendnat au moins 1 mois avant d'être opérationel. Karabec n'a pas sa place, moreira peut jouer piston. Sulc peut jouer devant ou en 10. Bref, je ne vois pas le problème en plsu vu le calendrier, on aura besoin de tout le monde.

Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Il a tout gagner avec le Barca donc non rien d'inédit pour lui

L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Pour moi il vaut pas ses 35 boules ça c'est certain

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Pourquoi pas morton en MDC et tolisso en MC, sulc en MO, sur les ailes tu peux très bien mettre moreira endrick et tester fofana en faux 9 si tu tiens à le mettre à tt prix sur le terrain, ça pourrait être une très bonne surprise d'avoir un BU qui va très vite ds le dos des défenseurs et bon dribbleur devant la surface s'il faut garder le ballon et faire remonter le bloc ?!🤔

L'OL tremble pour ce taulier en pleine crise

Ah ouais quand même leur attaquant a eu 9/10 parce qu’il a remporté 2 duels

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

