ASSE : La première décision forte de Montanier

Révolution hivernale à l'ASSE, avec l'arrivée d'un nouvel entraineur qui va faire des choix forts dès le match de ce samedi à Montpellier.

Nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne , Philippe Montanier n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à cette fonction. Appelé la semaine dernière, il était en vacances en Australie et a laissé même Eirik Horneland diriger un match de plus que prévu, avec un fiasco face à Boulogne à Geoffroy-Guichard. Désormais en charge des Verts, l’entraîneur français a toutefois pu oeuvrer pendant le dernier jour du mercato pour donner son aval à des recrutements. L’effectif n’est pas extensible, et certains joueurs vont inévitablement faire les frais du changement d’entraineur.

Le changement tactique de Philippe Montanier

Selon les informations de Foot365, Philippe Montanier va rétrograder Ben Old. L’ailier néo-zélandais de 23 ans, grand espoir de son pays, avait débuté la saison de manière prometteuse au poste d’ailier, là où il a été formé. Mais Horneland avait fini par le solliciter régulièrement à celui de latéral gauche pour en faire un titulaire indiscutable ces dernières semaines.

Une situation qui va prendre fin selon le média, pour qui Philippe Montanier n’apprécie pas le profil de Ben Old dans le système qu’il veut mettre en place. L’ancien coach de Rennes ou de la Real Sociedad cherche un profil plus physique et le Néo-Zélandais devrait donc être le premier joueur à faire les frais des changements hivernaux dans le Forez.

Les premières réponses vont vite arriver avec ce vendredi l’annonce du groupe pour le match de samedi face à Montpellier. Un rendez-vous important face à une autre équipe reléguée de Ligue 1 la saison dernière. Et les supporters seront aussi attentifs aux premières minutes données aux recrues du mercato. Julien Le Cardinal (Brest), Marten-Chris Paalberg (Vaprus), Abdoulaye Kanté (Middlesbrough) et Aboubaka Soumahoro (Hambourg) ont posé leurs valises à Saint-Etienne, avec l’intention de refaire des Verts des candidats à la montée.