PSG : Un incroyable échange envoie Thuram à Paris

PSG05 févr.
Corentin Facy
3
L’intérêt toujours aussi fort de la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani peut permettre au PSG de négocier une arrivée inattendue à moindre coût pour l’été prochain, celle de Khephren Thuram.
Prêté à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani n’est pas dans la forme de sa vie chez les Spurs. La Juventus Turin a fait le forcing durant tout le mois de janvier pour récupérer son ancien attaquant, prêté en Italie de janvier à juin 2025. Le Paris Saint-Germain était favorable à ce scénario mais le club londonien a refusé de casser le prêt de l’international français, jugeant que sa polyvalence pouvait être utile à l’entraîneur Thomas Frank lors de la seconde partie de saison.

La Juve rêve de Kolo Muani

Une issue frustrante pour le joueur ainsi que pour la Juventus Turin, mais la Vieille Dame a l’intention de revenir à la charge l’été prochain selon les informations de CalcioMercato. Nos confrères l’affirment, Damien Comolli et la direction sportive turinoise n’ont pas fait une croix sur l’arrivée de Randal Kolo Muani. Au contraire, la Juve souhaite toujours recruter le buteur français du PSG et cette fois, via un transfert définitif. Le média affirme que Paris pourrait ouvrir la porte à un transfert pour seulement 40 millions d’euros… à une condition, obtenir en échange le renfort d’un joueur turinois et pas n’importe lequel.
Luis Campos est très intéressé par Khephren Thuram, suivi de longue date par le directeur sportif portugais. Problème, l’ancien Niçois est un titulaire indiscutable de Luciano Spalletti, comme il était un titulaire incontournable d’Igor Tudor avant le renvoi de l’entraîneur croate. Le frère de Marcus Thuram négocie par ailleurs une prolongation au-delà de juin 2029 avec une forte revalorisation salariale à la clé. A première vue, il paraît donc difficile pour le Paris Saint-Germain de convaincre la Juventus Turin de lâcher son milieu de terrain français de 24 ans.

Le PSG veut récupérer Khephren Thuram

Mais du côté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi, on veut être malin sur ce dossier, fermant la porte à la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani si Khephren Thuram n’est pas inclus dans la transaction. La question est de savoir si l’ancien joueur de Nice est lui ouvert à la possibilité de signer à Paris, ce que l’on ignore pour l’instant. Mais au PSG, on souhaite tirer profit au maximum de la cote de « Kolo » en Italie pour s’y retrouver gagnant avec un renfort qui ferait le plus grand bien au milieu de terrain parisien.

