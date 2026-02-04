Nantes le vire du jour au lendemain il n'a pas compris

ICONSPORT_284463_0242

Très peu utilisé par le FC Nantes lors de la première partie de saison, Yassine Benhattab a été prêté au Stade de Reims cet hiver. L’ailier droit né à Marseille fait déjà le bonheur du club champenois.
Malgré un bon début de saison en Ligue 1 avec des titularisations contre le PSG, Strasbourg ou encore Auxerre au mois d’août, Yassine Benhattab a brutalement disparu de la circulation au FC Nantes. Les difficultés offensives du club de Loire-Atlantique n’ont pas convaincu Luis Castro et encore moins Ahmed Kantari de faire confiance à l’ancien joueur de d’Aubagne, débarqué gratuitement à Nantes en 2024 avec le statut de joueur libre.
Frustré par son manque de temps de jeu au coeur de l’automne et en cette fin d’année 2025, Yassine Benhattab a accepté d’être prêté en Ligue 2. C’est le Stade de Reims qui en a profité. Entré en jeu face à Le Mans mardi en 8e de finale de la Coupe de France, l’ailier droit de 23 ans y a été de son petit but. Ses débuts sont prometteurs à Reims et Benhattab savoure, lui qui n’a pas compris sa mise à l’écart chez les Canaris.
« Pourquoi quitter Nantes ? Déjà, pour jouer. J’ai senti que Reims me voulait. Un bon groupe, une bonne équipe, un bon staff, un bon club. Je suis très content d’être ici » a-t-il lancé à la presse en marge de la victoire de Reims face au Mans avant de poursuivre. « On ne comptait plus sur moi (à Nantes). On m’a mis sur le côté d’un coup, sans savoir. Mais on ne va pas lâcher. Je monte crescendo. Ça fait un bon moment que je n’ai pas joué. Il faut enchaîner petit à petit » a ajouté le nouvel ailier du Stade de Reims, qui espère grandement contribuer à la remontée du club champenois en Ligue 1.
Y. Benhattab

Y. Benhattab

FranceFrance Âge 23 Milieu

Ligue 2

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En plus d’être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le club présidé par Jean-Pierre Caillot est en excellente position dans la course à la montée. Après 21 matchs de Ligue 2, Reims est deuxième du championnat à trois points du leader troyen et à égalité de points avec Le Mans, sa victime de la semaine en coupe. Nantes espère de son côté voir Benhattab briller lors de la seconde partie de saison pour récupérer un joueur plus aguerri… ou pour viser une vente à un prix intéressant lors du prochain mercato.
