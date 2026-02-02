CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale

8es de finale de la Coupe de France :

Mardi 3 février

20h30 : Stade de Reims (L2) - Le Mans FC (L2) sur beIN Sports 2

21h10 : Olympique de Marseille (L1) - Stade Rennais FC (L1) sur beIN Sports 1 et France 2

Mercredi 4 février

20h30 : Toulouse FC (L1) - Amiens SC (L2) sur beIN Sports 6

OGC Nice (L1) - Montpellier HSC (L2) sur beIN Sports 7

Olympique Lyonnais (L1) - Stade lavallois (L2) sur beIN Sports 6

FC Lorient (L1) - Paris FC (L1) sur beIN Sports 5

21h00 : Troyes (L2) - RC Lens (L1) sur beIN Sports 1

Jeudi 5 février

21h00 : RC Strasbourg (L1) - AS Monaco (L1) sur beIN Sports 1