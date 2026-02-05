ICONSPORT_289630_0117
Brice Samba

Rennes : Samba défie Beye, le vestiaire explose

Rennes05 févr. , 9:00
parMehdi Lunay
0
Rennes a vécu une très mauvaise soirée à Marseille mardi soir. Les Bretons ont pris une claque 3-0. De plus, ils se sont déchirés dans le vestiaire et en dehors. Habib Beye avait Mousa Al Tamari dans le viseur mais aussi Brice Samba. Le gardien ne s'est pas laissé faire.
Une semaine catastrophique qui va laisser des traces à Rennes. Brillant à l'automne dernier, le club breton coule à pic en 2026. En quelques jours, les Rennais ont encaissé 7 buts avec un 4-0 subi à Monaco puis un 3-0 récolté à Marseille. Ce dernier revers est très embêtant puisqu'il a entraîné l'élimination en coupe de France. Le Stade Rennais avait de grandes ambitions dans cette compétition. Très frustré par les erreurs de son équipe, Habib Beye a été très nerveux mardi soir et il s'en est pris à plusieurs joueurs.

Une future guerre Samba-Beye ?

L'exemple le plus marquant a été celui de Mousa Al-Tamari, pointé du doigt en priorité à la mi-temps. Mais, ce fut bien plus chaud avec Brice Samba selon L'Equipe. Le gardien international a été visé directement par son entraîneur après le deuxième but marseillais. L'action phocéenne a démarré sur un renvoi long du portier. Habib Beye aurait préféré une relance courte pour ne pas déséquilibrer le bloc rennais.
Une remontrance mal reçue par Samba, lequel « aurait répondu » à son coach devant tout le monde selon le quotidien sportif. Une réaction qui a « agacé » Beye qui « n'aurait pas reçu de soutien sur cet épisode » en plus. C'est loin d'être anecdotique pour un entraîneur très à cheval sur les notions de respect et d'autorité. Cette saison, le Sénégalais a déjà écarté Ludovic Blas et surtout Seko Fofana pour des écarts de comportement. L'ancien lensois a depuis filé à Porto au cours du mercato hivernal.
0
Derniers commentaires

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Fofana va devoir fiare des bouts match pendnat au moins 1 mois avant d'être opérationel. Karabec n'a pas sa place, moreira peut jouer piston. Sulc peut jouer devant ou en 10. Bref, je ne vois pas le problème en plsu vu le calendrier, on aura besoin de tout le monde.

Le PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Il a tout gagner avec le Barca donc non rien d'inédit pour lui

L’OM se déchire autour du cas Igor Paixao

Pour moi il vaut pas ses 35 boules ça c'est certain

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Pourquoi pas morton en MDC et tolisso en MC, sulc en MO, sur les ailes tu peux très bien mettre moreira endrick et tester fofana en faux 9 si tu tiens à le mettre à tt prix sur le terrain, ça pourrait être une très bonne surprise d'avoir un BU qui va très vite ds le dos des défenseurs et bon dribbleur devant la surface s'il faut garder le ballon et faire remonter le bloc ?!🤔

L'OL tremble pour ce taulier en pleine crise

Ah ouais quand même leur attaquant a eu 9/10 parce qu’il a remporté 2 duels

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

