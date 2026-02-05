Rennes : Samba défie Beye, le vestiaire explose

Rennes a vécu une très mauvaise soirée à Marseille mardi soir. Les Bretons ont pris une claque 3-0. De plus, ils se sont déchirés dans le vestiaire et en dehors. Habib Beye avait Mousa Al Tamari dans le viseur mais aussi Brice Samba. Le gardien ne s'est pas laissé faire.

Une semaine catastrophique qui va laisser des traces à Rennes. Brillant à l'automne dernier, le club breton coule à pic en 2026. En quelques jours, les Rennais ont encaissé 7 buts avec un 4-0 subi à Monaco puis un 3-0 récolté à Marseille. Ce dernier revers est très embêtant puisqu'il a entraîné l'élimination en coupe de France . Le Stade Rennais avait de grandes ambitions dans cette compétition. Très frustré par les erreurs de son équipe, Habib Beye a été très nerveux mardi soir et il s'en est pris à plusieurs joueurs.

Une future guerre Samba-Beye ?

L'Equipe. Le gardien international a été visé directement par son entraîneur après le deuxième but marseillais. L'action phocéenne a démarré sur un renvoi long du portier. Habib Beye aurait préféré une relance courte pour ne pas déséquilibrer le bloc rennais. L'exemple le plus marquant a été celui de Mousa Al-Tamari, pointé du doigt en priorité à la mi-temps . Mais, ce fut bien plus chaud avec Brice Samba selon.

Une remontrance mal reçue par Samba, lequel « aurait répondu » à son coach devant tout le monde selon le quotidien sportif. Une réaction qui a « agacé » Beye qui « n'aurait pas reçu de soutien sur cet épisode » en plus. C'est loin d'être anecdotique pour un entraîneur très à cheval sur les notions de respect et d'autorité. Cette saison, le Sénégalais a déjà écarté Ludovic Blas et surtout Seko Fofana pour des écarts de comportement. L'ancien lensois a depuis filé à Porto au cours du mercato hivernal.