L'OL refuse Disasi, la conséquence est inattendue

A la recherche d’un défenseur central pour se renforcer au mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais a refusé la candidature d’Axel Disasi. L’international français s’en remettra car à la surprise générale, il est très courtisé.

Le recrutement d’un défenseur central va devenir une urgence pour l’Olympique Lyonnais au mois de janvier. Et pour cause, Paulo Fonseca va perdre ses deux titulaires dans ce secteur de jeu en raison de la CAN, à savoir Moussa Niakhaté et Clinton Mata. L’OL doit composer avec des moyens limités, et un prêt d’Axel Disasi a ainsi été évoqué . Chelsea était prêt à prendre en charge une partie du copieux salaire de l’ancien Monégasque.

Après réflexion, Paulo Fonseca a toutefois pris la décision de ne pas retenir cette piste. L’entraîneur portugais redoute la condition physique de l’international français, qui n’a plus joué en Premier League depuis la saison dernière. L’OL a donc fait le choix de passer son tour, ce qui aurait pu représenter un gros coup dur pour Axel Disasi. Ce n’est finalement pas le cas pour CaughtOffside puisque selon le média anglais, plusieurs clubs ont eu vent de ce refus de Lyon et souhaitent sauter sur l’occasion pour tenter de faire venir Axel Disasi lors du mercato hivernal.

Des portes de sortie plutôt intéressantes s’offrent au défenseur français de 27 ans. Le média anglais rapporte que Galatasaray, la Juventus Turin, Newcastle ainsi que West Ham suivent de près Axel Disasi avec la volonté de le recruter au mois de janvier. Reste maintenant à savoir si un transfert sec est envisageable pour Chelsea, ou si tous ces clubs désirent faire venir Disasi sous la forme d’un prêt afin de se renforcer à moindre coût.

Quoi qu’il en soit, ce refus de l’OL n’aura aucune conséquence pour le joueur, qui devrait bien trouver une porte de sortie et quitter Chelsea lors du prochain mercato. Du côté lyonnais, on suivra forcément les prestations d’Axel Disasi dans son nouveau club. En espérant que les Gones n’auront pas trop de regrets dans le cas où le vice-champion du monde 2022 brille dans sa prochaine équipe.