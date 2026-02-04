ICONSPORT_294394_0001

City rejoint Arsenal en finale de League Cup

Premier League04 févr. , 23:03
parMehdi Lunay
0
Demi-finale retour de Carabao Cup
Etihad Stadium
Manchester City-Newcastle 3-1 (aller 2-0)
Buts : Marmoush (7e, 29e), Reijnders (32e) pour Man City ; Elanga (62e) pour Newcastle

Carabao Cup

04 février 2026 à 21:00
Manchester City
Marmoush7'Marmoush29'Reijnders32'
3
1
Match terminé
Newcastle United
Elanga62'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
Rodri
Manchester CityManchester City
Remplacement
83
ENTRE
R. Lewis
Manchester CityManchester City
SORT
N. González Iglesias
Manchester CityManchester City
Carton jaune
78
N. González Iglesias
Manchester CityManchester City
Remplacement
76
ENTRE
W. Osula
Newcastle UnitedNewcastle United
SORT
K. Trippier
Newcastle UnitedNewcastle United
0
