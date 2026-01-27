ICONSPORT_279667_0236

Des Polonais à OL-PAOK, Lyon a peur

Les autorités redoutent énormément le match entre l'OL et le PAOK Salonique de ce jeudi. Des supporters d'autres pays se sont donnés rendez-vous à Lyon pour en découdre.
Dans la forme du siècle avec sa série de huit victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais n’a pas envie de voir le dernier match de saison régulière d’Europa League tout gâcher. La réception du PAOK Salonique, qui avait fait des misères à Lille dans un match fou cet automne, ne va en tout cas pas laisser indifférent Lyon et les Lyonnais. En effet, les supporters grecs de ce club sont connus pour leur passion parfois débordante, et leur stade est fréquemment le lieu d’accueils musclés, en championnat comme en Coupe d’Europe. A l’extérieur, ils ne sont pas en reste et ils vont être surveillés de près par les autorités.

Le PAOK en France, ça fait des dégâts

Mais comme l’annonce Le Progrès, cela risque d’être compliqué, puisqu’une partie des 2800 supporters du PAOK attendus devrait arriver dès le mercredi. A cela s’ajoute des sympathisants greco-français qui seront déjà sur place. Les autorités ont classé ce match à haut risque, avec un niveau 4 sur 5 sur l’échelle de sa dangerosité. Il faut dire qu’en 2022, Salonique était venu à Marseille, et cela avait été compliqué, dans le stade comme en dehors, avec de nombreuses interpellations. Et lors du match à Lille, c’est carrément à l’entrée du stade, que les deux supporters des deux camps s’étaient tapés dessus.
Une affluence de 30.000 personnes est attendue au Groupama Stadium ce mercredi, mais la vigilance la plus grande est demandée. Le fameux arrêté préfectorale minimisant la présence dans les rues du centre-ville de Lyon ne va pas tarder à tomber, et permettra aux autorités d’intervenir plus facilement en cas de problèmes.
Dernier point et non des moindres, ce match a visiblement attiré l’oeil de plusieurs groupes de supporters européens, sur fond des rivalités. Des supporters polonaises, turcs et serbes sont attendus pour régler des comptes avec ceux de Salonique avec le soutien de certains groupes lyonnais. Les yeux seront donc autant dans les tribune que sur le terrain pour l’affiche européenne qui a son importance sportive afin de permettre à l'OL d'assurer sa première place.

