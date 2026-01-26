Endrick à l'OL, Vincent Duluc n'y comprend rien

Auteur d’un triplé contre Metz dimanche après-midi, Endrick fait déjà le bonheur de l’OL. Vincent Duluc ne comprend pas comment le Real Madrid, en difficulté cette saison, a pu laisser filer un joueur si talentueux.

Il n’a disputé que trois matchs sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, mais Endrick fait déjà le bonheur du club rhodanien . Buteur contre Lille en Coupe de France puis passeur décisif face à Brest la semaine dernière, l’attaquant brésilien a crevé l’écran sur la pelouse de Metz ce dimanche. Auteur d’un triplé, le joueur prêté par le Real Madrid a démontré sa supériorité technique et physique. Bien au-dessus du lot sur ce que l’on voit de lui pour l’instant, Endrick met toutes les chances de son côté, lui qui rêve de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil avant de revenir au Real Madrid pour s’y imposer cette fois comme un titulaire.

Dans les colonnes de L’Equipe, Vincent Duluc a justement analysé la situation du nouveau buteur de l’OL. Et le journaliste ne comprend pas du tout comment le club merengue a pu laisser filer un joueur aussi talentueux alors qu’en dehors de Kylian Mbappé, on ne peut pas dire que les attaquants du Real Madrid enfilent les buts cette saison.

« Alors qu'il n'a que 19 ans, les débuts enchanteurs d'Endrick suscitent quelques réflexions : il n'a pas de raison de s'arrêter en chemin, puisque son rêve est de disputer la Coupe du monde avec le Brésil ; il faut vraiment que le Real Madrid soit très fort pour n'avoir pas besoin de lui et négliger un dribbleur pareil, allumeur de joie et de réverbères » écrit notre confrère avant de conclure.

Endrick avait le niveau pour le Real