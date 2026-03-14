Julian Alvarez au PSG, les quatre indices décisifs

Enfin un avant-centre de classe internationale au PSG la saison prochaine ? Paris en prend le chemin car les indices sur une possible arrivée de Julian Alvarez se multiplient.

Luis Enrique ne l’a jamais caché, s’il joue parfois sans avant-centre de métier, c’est parce qu’il considère qu’il n’a pas dans son effectif de joueur suffisant fort pour occuper ce poste de numéro 9 dans son équipe. Gonçalo Ramos a bien compris qu’il ne faisait pas le poids dans l’esprit de Luis Enrique, qui l’utilise très rarement dans les gros matchs, sauf en cas de situation désespérée. La donne pourrait changer l’été prochain, avec la volonté du PSG d’aller chercher Julian Alvarez.

Malgré la saison très correcte des Colchoneros, l’attaquant argentin envisage de changer d’air cet été, et il ne manque pas de courtisans. Le FC Barcelone a souvent été annoncé comme candidat, mais le PSG est en train de faire une « remontada » dans ce dossier, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’Alvarez considère sérieusement l’idée de rejoindre Paris, où il estime que le jeu conviendrait mieux à son style. Une ouverture qui compte beaucoup. Ensuite, parce que l’Atlético de Madrid préférait vendre Alvarez à un club non-espagnol, et ne pas faire le bonheur du FC Barcelone notamment, explique AS.

Troisième raison, le fait que le PSG ait les moyens financiers de répondre aux exigences de l’Atlético. Mettre une grosse somme n’est pas un problème si Paris juge que cela élève le niveau de l’équipe. Et malgré toute sa bonne volonté, le Barça n’est pas dans la même situation et doit toujours compter ses sous avant de faire un achat.

Enfin, le discours d’un entraineur est toujours important en vue d’un transfert, et ce niveau, Luis Enrique a confirmé que le profil de Julian Alvarez lui convenait pour la saison prochaine, affirme le journaliste Romain Collet-Gaudin. Cette volonté de le recruter lui assurerait ainsi une place de titulaire en attaque, ce qui n’est jamais garanti quand un joueur arrive sans être la priorité de son entraineur. Mais avec Luis Campos, l’entraineur espagnol fonctionne en binôme, et le profil de Julian Alvarez coche donc toutes les cases.