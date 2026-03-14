L'Equipe du Soir en danger, les fléchettes ont fait mouche

Après Téléfoot, une autre émission de sport bien connue de la télé française pourrait disparaitre dans les prochaines semaines.

Contrairement à l’Italie ou l’Espagne, les talk-shows autour du football ont la vie dure à la télévision en France. La Chaine L’Equipe mettait il n’y a pas si longtemps le paquet pour ses programmes de discussions en direct, permettant de faire le tour de l’actualité avec des spécialistes, et de rebondir sur les rencontres sportives du soir, comme les grands matchs de Ligue 1 ou de Coupe d'Europe. Mais ces derniers mois, les tranches horaires se sont réduites, et désormais L’Equipe du Soir, animée par Olivier Ménard, n’a plus que deux heures en fin de soirée, de 23h à 01h du matin. La case du jeudi soir a même été perdue, au profit des fléchettes, qui font visiblement de meilleures audiences que les débats des chroniqueurs.

Résultat, le groupe L’Equipe, dans un souci d’économie, car l’émission coûte forcément des frais de production et de rémunération de ses consultants, envisage de faire disparaître l’émission à la rentrée prochaine, après la Coupe du monde. C’est ce qu’affirme Paris Match, pour qui les fléchettes, le snooker ou les courses de boîtes à savon feront probablement moins d’audience, mais coûteront beaucoup moins cher à produire forcément.

La réponse définitive quant à l’avenir de L’Equipe du Soir devrait intervenir dans les prochains mois, car c’est au printemps que les cases pour la rentrée se remplissent pour les émissions en vue de la rentrée. Et après un été où le football sera mis en avant avec la Coupe du monde, la rentrée pourrait être compliquée pour les amateurs des débats autour du ballon rond sur La Chaine L’Equipe.