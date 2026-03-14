OL : La star de Canal+ dément être supporter de Lyon

Si les consultants des chaînes sportives assument leurs préférences, c'est beaucoup plus rare chez les journalistes. Passé par le centre de préformation de l'OL, Paul Tchoukriel se défend d'être fan du club rhodanien, même s'il est souvent associé à Sidney Govou.

L'Equipe, Paul Tchoukriel estime qu'il serait malvenu d'afficher une éventuelle préférence à l'antenne. Et pour bien confirmer que son coeur ne battait pas discrètement pour le club de la capitale des Gaules, le journaliste de C+ a fait une confidence qui effectivement le met à l'écart de tout favoritisme. Ses commentaires de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter resteront aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité à jamais dans la mémoire des supporters parisiens. Mais pourtant Paul Tchoukriel est plus proche de l'Olympique Lyonnais, où il a failli devenir footballeur professionnel. Rare journaliste à avoir sa fiche sur Transfermarkt , la star de Canal+ se défend pourtant d'être plus proche de l'OL que de n'importe quel club de Ligue 1. Dans un papier dans, Paul Tchoukriel estime qu'il serait malvenu d'afficher une éventuelle préférence à l'antenne. Et pour bien confirmer que son coeur ne battait pas discrètement pour le club de la capitale des Gaules, le journaliste de C+ a fait une confidence qui effectivement le met à l'écart de tout favoritisme.

OL-ASSE en finale de la C1, il en rêve

Pour mieux démontrer son indépendance, Paul Tchoukriel a un argument massu. « Tu perdrais en crédibilité, quand bien même tu ferais bien ton travail. Les gens un peu butés, et il y en a parmi les téléspectateurs, analyseront tout ce que tu commenteras, en positif comme en négatif, à travers ce prisme-là (...) Je n’ao de toute manière jamais été supporter comme le définissent les clubistes. Je sors d'ailleurs souvent une phrase qui rend fous mes potes supporters de l'OL : ''Si demain, il y a une finale de Ligue des champions, Sainté-Lyon ou OM-OL, que l'ASSE ou Marseille gagne en marquant à la 95e minute et que je suis très bon, je signe des deux mains ! Tous les jours. Comparé à Lyon qui gagnerait, mais avec un commentaire moyen de ma part...'' Je ne joue pas avec ça. Petit, j'ai supporté l'OL. Aujourd'hui, j'en suis détaché », explique celui qui commente les plus grosses affiches de Ligue des champions pour Canal+.