Noham Kamara

L'OL et le PSG négocient pour un prêt imminent

OL26 janv. , 18:00
parClaude Dautel
L'OL n'a pas fini son mercato d'hiver et le club rhodanien discute toujours avec le PSG pour obtenir le prêt d'un défenseur parisien.
Il reste une semaine dans ce mercato d'hiver et les clubs doivent désormais accélérer dans les négociations. C'est notamment le cas pour l'Olympique Lyonnais qui souhaite faire venir avant le 2 février prochain Noham Kamara, le jeune défenseur de 19 ans du Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, il se dit que le natif de Meaux va rejoindre l'équipe entraînée par Paulo Fonseca, mais cela ne se concrétise pas. Cependant, pour Loïc Tanzi, spécialiste du marché des transferts pour L'Equipe, l'opération est toujours activée. Les dirigeants des deux clubs n'ont absolument pas abandonné l'espoir d'aboutir à une solution d'ici la deadline de ce mercato d'hiver, mais il y a encore des choses à régler avant de tout finaliser.

L'OL n'a pas abandonné la piste Kamara

Dans un chat avec les lecteurs du quotidien sportif, notre confrère a donné les derniers éléments du dossier et il semble plutôt optimiste sur ce transfert entre Paris et Lyon. « Les discussions sont toujours ouvertes entre l'OL et le PSG. Les négociations avancent, mais rien n'est encore acté. Il faut attendre encore un peu pour savoir si Noham Kamara pourra rejoindre l'OL en prêt, probablement avec une option d'achat », a précisé le journaliste de L'Equipe, visiblement confiant.
Sous contrat avec le Paris SG jusqu'en 2028, Noham Kamara est prêt à rejoindre l'Olympique Lyonnais, mais son nom circule également du côté de Strasbourg et du club belge du KAS Eupen. Selon Transfermartk, la valeur du défenseur de 19 ans est estimée à 1 million d'euros. D'ici une semaine jour pour jour, on en saura plus sur la suite et la fin de ce dossier qui occupe les deux clubs français.
N. Kamara

N. Kamara

FranceFrance Âge 19 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Youth League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
