Mbappé, la France n'a aucun ordre à recevoir de Madrid

Kylian Mbappé est encore blessé, mais devrait bientôt faire son retour du côté du Real Madrid. Une bonne nouvelle pour l’équipe de France, même si le club madrilène n’est pas vraiment enthousiaste à l’idée de le libérer pour la trêve de ce mois de mars.

Les Bleus disputeront deux rencontres amicales ce mois-ci, face au Brésil et à la Colombie. Des matchs importants dans la préparation à la Coupe du monde 2026. Mbappé ne souhaite pas manquer ce rassemblement avec les Tricolores.

Le problème, c’est que le joueur du Real Madrid n’est pas encore totalement rétabli d’une blessure au genou. Il pourrait toutefois reprendre l’entraînement dans les prochaines heures, ce qui lui permettrait d’être présent pour le déplacement à Manchester City la semaine prochaine en Ligue des champions. Cela pourrait ouvrir la voie à une sélection par Didier Deschamps avec l' équipe de France , même si Álvaro Arbeloa n’est pas très favorable à l’idée de le laisser partir.

Arbeloa en prend pour son grade

Un comportement qui énerve Bernard Lions, excédé par l'ingérence du Real Madrid dans ce dossier. Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a notamment indiqué : « Ça me choque profondément. Je ne savais pas qu'Alvaro Arbeloa était président de la FIFA et qu'il faisait les règlements. Ce sont les règles FIFA. Ouvertement, faudrait que le football international soit moins important ».

Cette fin de saison s’annonce chargée pour les clubs de haut niveau, notamment pour le Real Madrid, qui doit se battre à la fois en Liga et en Ligue des champions. La pression est énorme sur les épaules d’Álvaro Arbeloa, conscient que son poste est menacé, d’où sa réticence à voir partir de nouveau ses meilleurs joueurs en sélection, surtout ceux qui souffrent physiquement.

Mbappé devra faire un choix fort, tout en veillant à ne pas précipiter son retour et à éviter toute rechute. Le génie français préfère ne rien brusquer. Heureusement pour lui, le Real Madrid a fait le plus dur face à Manchester City lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, s’imposant 3-0. Cela devrait permettre aux Espagnols de ne pas le faire démarrer d’entrée sur la pelouse de l’Etihad Stadium mardi prochain.