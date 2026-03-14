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OL : Bonne nouvelle pour Rémi Himbert ?

OL14 mars , 8:40
parClaude Dautel
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Sorti sur blessure lors du match contre le Celta Vigo, Rémi Himbert est forfait pour le déplacement de l'OL au Havre. Du côté de Lyon, on attend désormais le verdict des examens pratiqués vendredi après-midi au retour d'Espagne.
Au lendemain de son nul face au Celta Vigo, l'Olympique Lyonnais s'est entraîné dans les installations du club de Liga qui a accepté de le mettre à la disposition de Lyon. Mais, du côté de l'OL, même si le match de face au Havre, dimanche à 17h15, mobilise toutes les attentions, c'est surtout l'état de la cheville de Rémi Himbert qui suscitait des interrogations. Révélation du club rhodanien depuis quelques matchs, et quelques jours après avoir signé son premier contrat jusqu'en 2029 avec Lyon, le jeune attaquant a été victime d'une blessure à la cheville droite, laquelle a clairement plié. Du côté de Paulo Fonseca, on ne masquait pas une certaine inquiétude, l'hypothèse d'une fin de saison anticipée étant même évoquée au sein de la délégation lyonnaise. Cependant, une nouvelle rassurante est tombée.

L'OL rassuré par les premiers examens

Ce samedi, Régis Dupont, journaliste de L'Equipe, explique qu'effectivement dans un premier temps, l'Olympique Lyonnais a craint que Rémi Himbert soit out pour la suite de la saison. Mais que « les premiers contrôles effectués à l’hôpital de Vigo se seraient avérés plutôt rassurants sur la gravité de l’entorse » indique le journaliste du quotidien sportif. Cependant, du côté de l'équipe médicale de l'Olympique Lyonnais, on attend que le jeune attaquant passe des examens plus poussés en France avant de délivrer un verdict définitif. Quoi qu'il en soit, Rémi Himbert ne fera pas le voyage jusqu'en Haute-Normandie dimanche, ce qui va obliger Paulo Fonseca à revoir son dispositif offensif. Et encore une fois, c'est du côté du centre de formation que l'entraîneur lyonnais peut se tourner, puisque c'est Adil Hamdani, vu jeudi contre Vigo, qui devrait remplacer Himbert dans une attaque lyonnaise actuellement décimée.
R. Himbert

R. Himbert

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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