Chaos à Bastia, 100 supporters tentent d'envahir les vestiaires

Marseille va encore être à jamais les premier en France a gagné sa place en championnat à avoir corrompu les joueurs et les arbitres . Merci Macron
T'est trop toi sérieux 😂😂😂
Tchoutchou, on s'en fout de ce que tu penses!!! Juste tes commentaires sont bof...
ou melon d or Sébastien Tarrago. le psychopathe Schneider,
Non le marseillais n'est pas un arabe djihadiste . Tu ne mérite pas d'exister.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
Colère à la fin du match à Armand-Cesari : après la défaite du SC Bastia face à US Boulogne (0-1), des supporters ont pénétré dans l’enceinte du stade, jusqu’à envahir les couloirs menant aux vestiaires.