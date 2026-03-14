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Chaos à Bastia, 100 supporters tentent d'envahir les vestiaires

Ligue 214 mars , 7:15
parClaude Dautel
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Furieux de la défaite de leur équipe contre Boulogne (0-1), une centaine de supporters bastiais cagoulés ont tenté d'envahir les vestiaires pour s'expliquer. Il a fallu deux bonnes heures pour ramener le calme.
L'ambiance était explosive vendredi soir à Bastia où les Corses se sont une nouvelle fois inclinés et foncent désormais vers le National. Mais, après le match, la tension est montée d'un cran au Stade Armand-Cesari. En effet, plusieurs dizaines d'Ultras, la plupart cagoulés, sont entrés de force et ont essayé de pénétrer dans le vestiaire afin d'en découdre avec les joueurs, tout cela avec des jets de fumigènes et de pétards. Selon les témoins présents sur place, ce serait près de 100 personnes qui étaient alors entrées dans les coulisses du stade.
Dans un chaos total, la sécurité a réussi à repousser l'assaut, et finit par reprendre le contrôle du stade. Sauf que, comme le raconte Ici Radio Corsica Frequenza Mora, lorsqu'après une longue attente dans les vestiaires les joueurs bastiais ont tenté de rejoindre le parking qui leur est réservé, près de 200 personnes ont encore une fois tenté de les rejoindre. Pour éviter que tout dégénère, les services de sécurité ont fait rentrer les joueurs avant que finalement peu après minuit, le calme revienne et que les footballeurs bastiais puissent rentrer chez eux.
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